政府為保護科技園區、電廠等基礎設施，傳出將擴編警政署保二總隊，並實施軍事訓練，據悉訓練內容包括手榴彈投擲、城鎮戰等等，相當於讓警察成為「第二陸軍」。內政部長林右昌則回應，警察不會執行軍事行動。國民黨智庫執行長柯志恩25日指出，就算警察接受軍事訓練，戰時指揮、領導的警政高層也無法匹配軍方專業，而政府想盡快推行警察接受軍訓，也讓外界懷疑還有內幕。

行政院研擬擴編警政署保二總隊加強保護國內關鍵基礎設施，警政署將甄選120 名戰訓教官，培訓 5500 名員警，訓練時間長達 4周，並包含手榴彈實彈投擲、重機槍、城鎮戰等課程。結合此前傳出在警局放置刺針飛彈的消息，讓外界也質疑，政府此舉是讓警察變成「第二陸軍」。對此，林右昌回應，「警察不會從事軍事行動」，但提昇關鍵基礎設施的防護能力絕對必要，反滲透、反突擊是警察要面對的問題和威脅。

柯志恩表示，保二原先的目的就是在經濟署管轄的地方，進行勘查和鎮守，但目前只剩下幾個重要的電廠和科學園區。但不管給保二要如何擴編、增加多少武器配備，最重要的問題在於，戰時領導的人有沒有熟悉軍方設備的專業背景，但目前的編制上來看，還是屬於「警」的範圍中。

柯志恩認為，保二員警所受的軍事訓練內容，與警方的高層幹部無法不一樣，就算警政署真的能讓保二接受軍事訓練，整個訓練的方式、內容，也與保護基礎設施的目標難以匹配。她也批評，政府根本是把警察當成萬能工具人，警察的設備、訓練、指揮各方面都與軍事相關系統完全不同。

柯志恩提到，她也跟大家一樣，根本聽不懂林右昌的回應，但蔡政府每每受到質疑，就推託說「平常不會用，戰時才會用」，戰時任務已經充斥在整個國安、資安方面，到現在連警察都有戰時任務。

柯志恩指出，據她所知，林右昌本來是打算設立「保安署」，但緩不濟急，也考慮在警察大學設立保安相關的科目，但培養學生也需要三、四年的時間，所以最快的方法就是訓練現成的警察。

柯志恩也指出，為什麼蔡政府要追求「最快」的管道做這件事，難道最近就會有很必要的行動，會需要警察配合「平戰轉換」甚至是成為「第二陸軍」，這才是讓外界非常懷疑的地方。