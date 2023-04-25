晶圓代工龍頭台積電位於竹南的封測六廠工地，25日晚間19時33分時有民眾報案指稱廠房二樓有黑煙冒出，苗栗縣消防局據報趕往，發現現場無人受困，燃燒面積約300平方公尺，目前火勢已經獲得控制，沒有造成人員傷亡。

台積電表示，先進封測六廠工地25日晚間出現濃煙，消防車於第一時間到場處理，並約於晚間21時10分完成排除；現場無人員受傷或受困，消防人員及工地安全團隊已針對事故啟動調查，後續台積電將協助承包商釐清事發原因並確保工地安全。

苗栗縣政府消防局指出，接獲民眾報案，位於竹南的台積電封測六廠工地火災，現場二樓有黑煙冒出，無人受困。燃燒面積約300平方公尺，燃燒PP材質機台、CPVC管路，無危險物品火勢控制中。苗栗縣政府消防局將待火勢撲滅後調查起火原因。

台積電封測六廠去年動工，已完成主體結構，目前正在進行無塵室建置及管線等廠務工程。當地業者表示，台積電在封測六廠完工後，原本計畫把所有測試機台集中在該廠，也因為台積電進駐，頭份市及竹南鎮的房地產價格大幅上漲。