美式賣場好市多提供許多民眾實惠好用的商品，吸引許多忠實會員定期採購。一位媽媽近日發文表示，好市多販售的日本進口某Y牌鰹魚淡醬油很好用，跟知名超商蕎麥涼麵的味道一模一樣。貼文曝光後，許多主婦也紛紛分享，該款醬油不只可以直接當成涼麵醬汁，還能拿來蒸蛋、煮粥、拉麵、丼飯等，相當萬用。

原PO在臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，Y牌鰹魚淡醬油很好用，原來是她女兒很愛吃超商的蕎麥涼麵，卻不吃配料只愛吃涼麵，她使用該款醬油當成蕎麥麵的醬汁，不僅味道一模一樣，還藉此省下不少錢。

一位媽媽使用Y牌鰹魚淡醬油做出跟超商味道一樣的涼麵，大讚它很好用、省下不少錢。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「這罐真的CP值很高」、「這瓶讚啦！但要記得放冰箱～」、「萬用，但是開瓶後要冷藏了」、「我是喜歡日式素麵+這罐，在COSTCO一次搞定，夏天太熱，不想吃便當就把麵煮完冰鎮，再配上喜歡的泡菜，一口麵沾醬一口泡菜吃不膩」、「要加點水和味霖味道才對，麵上再灑海苔絲」。

另外還有不少主婦分享，「倒進蒸蛋就變茶碗蒸，這個醬油基本無敵了」、「加點柴魚高湯，醬汁調淡一點，就可以像便利商店一樣用沾的。煮湯麵也可以加一點在碗裡，衝熱湯下去」、「鍋下點油，丟鴻喜菇炒一下，把雞蛋豆腐切塊丟進去，加這瓶再加點水攪一攪，豆腐熱了起鍋，超好吃的！」、「我都加水稀釋，配上烏龍麵沾醬吃，夏天吃很清爽，我煮牛丼飯也會加這個醬油下去搭配」。