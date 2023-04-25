80歲的美國總統拜登（Joe Biden）週二（25日）發布3分鐘影片宣布要再次問鼎白宮拚連任。對於拜登正式表態要競選連任，不少選民對於他年事已高的現實頗感憂心。2020年拜登與川普「兩老」對決也是那年總統大選的一大特色，川普2017年也以70高齡成為美國史上第二高齡的總統。

英國廣播公司整理報導，美國總統拜登2021年1月入主白宮時年齡78歲又61天，成為美國史上就任當天最高齡的總統。

排名第二的是拜登的前一任、美國第45位總統總統川普（Donald Trump），2017年就任時年齡70歲又220天，做了一任就敗給拜登，日前還因支付封口費給成人片艷星涉嫌偽造商業紀錄以掩蓋違反選舉法規行為，罪名一共34項，成了美國第一個遭刑事起訴的前總統。

川普也是美國史上的高齡總統之一。（資料照／路透社）

第三高齡是出身好萊塢影劇圈的已故前總統雷根（Ronald Reagan），1981年成為美國第40位總統時，年齡69歲又348天；1984年競選連任成功。

第四名是19世紀的第9位總統哈里遜（William Henry Harrison），當時68歲又23天。不過，他就任31天就因病去世。

第五名是美國第15位總統布坎南（James Buchanan），1857年就任時65歲又315天。1861年屆任後不久，美國爆發了南北戰爭。

拜登今年80 歲，他就任以來持續創下美國歷任總統在任時最高齡紀錄，如果連任成功，第二任期做滿時他的年齡會是86歲。

美國史上最年輕的總統是第26任的羅斯福（Theodore Roosevelt），1901年就任時年齡42歲又322天。