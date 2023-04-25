59歲美國演員尼可拉斯·凱吉（Nicolas Cage）1995年憑《遠離賭城》奪得奧斯卡最佳男主角獎和金球獎劇情類電影最佳男主角，主演電影《國家寶藏》、《惡靈戰警》、《魔法師的學徒》等等都是影壇經典，不過曾有一段時間尼可拉斯凱吉欠下大量債務，他近日接受採訪表示都是房地產害的。

尼可拉斯凱吉近日到哥倫比亞廣播公司的訪談節目《60分鐘》作客，他回憶起過去負債後為了還錢，接演了所有他能接的電影，只為了早日還清債務，他承認：「我過度投資房地產，結果房地產市場崩盤，我沒辦法及時脫身」，尼可拉斯凱吉補充「我全部都還清了，債務大約是600萬美金（約1.8億新台幣），我從未申請過破產」，他表示工作是他的守護神，雖然可能不是績優股，但努力工作依然很有效。

尼可拉斯凱吉是好萊塢的高薪演員之一，根據《富比士》雜誌報導，他在2009年就賺了4千萬美金（約12億新台幣），傳他演藝事業發展最巔峰時，拍一部片就可以拿到1950萬美金（約新台幣6億）片酬，而他最大的興趣就是投資房地產，曾入手巴哈馬小島、莊園、德國城堡、英國城堡等，這些建物都需要大量金錢，據《鏡報》報導，尼可拉斯凱吉2009年已欠國稅局630萬美元（約新台幣1.7億），且扣留了他在路易斯安那州的房產，並分別扣留其他不動產，尼可拉斯凱吉則向他的財務管理人提起訴訟，認為對方疏忽職務及詐欺，導致尼可拉斯凱吉面臨房地產投資造成的巨大損失。