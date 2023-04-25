拜汽車銷售強勁所賜，現代汽車第一季淨利較去年同期躥升92％，金額達3.42兆韓元（約25.7億美元），遠遠高於市場預期的2.22兆韓元。營業利益勁升86％至3.59兆韓元，創下歷史新高紀錄。營收年增25％至37.78兆韓元。