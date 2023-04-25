現代汽車第一季業績報喜 22:522023/04/25 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜汽車銷售強勁所賜，現代汽車第一季淨利較去年同期躥升92％，金額達3.42兆韓元（約25.7億美元），遠遠高於市場預期的2.22兆韓元。營業利益勁升86％至3.59兆韓元，創下歷史新高紀錄。營收年增25％至37.78兆韓元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《國際產業》高檔休旅賣翻 現代汽車雙喜臨門 通用汽車第一季估獲利萎縮 但電動車銷售成長 《國際金融》訴訟費用增加 瑞銀集團Q1獲利砍半 #兆韓 #現代汽車 #第一季 #業績報喜 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 上海商銀第一季國際債券發行案件參與率居冠 13:182023/04/25 財經 TOYOTA推全新PRIUS PHEV 打造無里程焦慮的電動車 17:152023/04/25 生活 威瑞森第一季用戶成長可能減速 09:062023/04/25 財經 《半導體》智原Q1獲利落近5季低 兩項營收逆勢創高 15:192023/04/25 財經 力成第一季每股賺1.51元 估第四季明顯復甦 18:062023/04/25 財經 《國際產業》雀巢漲價奏效 第一季銷售略勝預期 15:292023/04/25 財經 內湖警前進汽車駕駛員職業工會 強化防禦駕駛及禮讓行人觀念 14:522023/04/25 社會 《電腦設備》宏碁Chromebook第一季美國市場排名第一 15:292023/04/25 財經 優比速Q1營收下滑 全年財測趨向悲觀 23:202023/04/25 財經 為恢復生產有助債務協商 恒大汽車以2元人民幣剝離地產業務 11:142023/04/25 兩岸 陸銀行Q1跌破淨利差警戒線 陸媒：仍存下行風險 13:182023/04/25 財經 漲價助攻 雀巢第一季營收超越預期 23:022023/04/25 財經 汽車大國換人做？陸靠2關鍵驚人崛起：日本危險了 20:002023/04/25 財經 桃園往返南崁交通壅塞 盼大坑路段開放機車通行 15:392023/04/25 寶島 凱美第一季每股稅後純益0.11元 19:362023/04/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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