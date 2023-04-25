25日美股早盤第一共和股價狂瀉28.5％，降至11.41美元。自3月初以來，第一共和股價崩跌近90％。

根據第一共和銀行第一季財報顯示，截至3月底止，存款餘額降至1,045億美元，較去年底的1,764億美元陡降40.8％，失血量超過分析師預估的1,370億美元。

第一季末的存款餘額包含摩根大通等銀行巨擘挹注的300億美元存款，換言之，3月的區域銀行風暴讓第一共和首季約流失1,000億美元存款。該銀行24日表示，存款外流的情況已經逐漸穩定。

財報顯示，第一共和首季獲利年減33％，降至2.69億美元，每股盈餘1.23美元，營收年減13％至12億美元，表現優於市場預期的85美分和營收11.5億美元。

第一共和財務長霍蘭德（Neal Holland）透過聲明稿表示，公司「致力重整資產負債表，並降低費用和短期借款。」該銀行同時表示將裁減20％至25％的人力，並削減高階主管薪資。

外媒先前報導第一共和考慮出售部分或全部業務，或是引進外部資本，同時聘雇投資銀行提供建議。該銀行24日表示，公司正在「開發策略選項」，但婉拒透露額外細節。

美國矽谷銀行和標誌銀行相繼倒閉後，存戶猶如驚弓之鳥，存款超過聯邦存款保險公司（FDIC）25萬美元存款保險額度的客戶出逃。

第一共和與矽谷銀行的相同點皆是未保險存款部位龐大，令投資人與客戶心生警惕。此外，聯準會（Fed）激進升息導致兩家銀行承受高額的未實現損失。

利率攀升亦打擊第一共和的抵押貸款價值。該銀行打算開始出售抵押貸款，以便縮減資產負債表規模。