在華人社會中不同的親戚有不同的稱謂，各種名詞常讓人一頭霧水。一名網友害怕見親戚時出糗，特地發文求助，想知道「叔叔的老婆」以及「舅公的老婆」閩南語讀音為何？貼文曝光後，意外引發鄉民討論，教育部《台灣閩南語常用辭典》的正確解答也隨之揭曉。

原PO在PTT八卦板以「台語『啊ㄍㄧㄣˇ』是在叫誰？」為題發文，表示自己擔心遇到親戚會叫錯稱謂，想知道「啊ㄍㄧㄣˇ」是不是用來稱呼叔叔的老婆，除此之外，她也想知道「舅公的老婆」在閩南語中要如何稱呼？

貼文一出，引發鄉民熱烈討論，「阿ㄐㄧㄣˋ才對」、「舅公的老婆要叫ㄍㄧㄥ婆」、「叔母才是阿ㄐㄧㄣˋ吧，阿ㄍㄧㄣ好像是叫舅媽」、「阿妗a-kīm：舅媽」、「叔叔的老婆是阿嬸，舅媽是阿妗」、「這種再基本不過的也這麼多人討論」、「我真的是到成年以後，才知道台灣有這麼多人親戚名稱分不清楚的」。

實際查詢教育部《台灣閩南語常用辭典》發現，叔叔的老婆要稱呼為「嬸嬸」，閩南語讀音為「a-tsím」；而舅公的老婆則是爸媽的舅母，稱呼為「妗婆」，閩南語讀音為「kīm-pô」。