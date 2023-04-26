台北市大同區重慶北路某建物今天發生3歲女童意外墜樓身亡事件，有民眾看到7樓住家有女童抓著窗戶，但女童父親外出不在家，不料發生憾事，警方將送北市府社會局裁處。

警消晚間8時許獲報後，立即派員到場處理，傷者頭部外傷、意識不清，立即送馬偕紀念醫院搶救，但傷重不治。

根據調查了解，案發時有民眾看到事發住家窗戶開啟，女童抓著窗戶相當危險，立即請警衛幫忙處理，但警衛剛到現場時，女童就意外墜樓。

女童和父親一起居住，案發時女童父親去管理委員會開會，家中沒大人，女童父親得知噩耗後立即陪女童就醫，全案警方將移送台北市政府社會局裁處，至於是否涉及過失致死，也將送交檢方裁定。

兒童及少年福利與權益保障法規定，父母不得使6歲以下兒童獨處，違者處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；

中華民國刑法規定，因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。（編輯：李明宗）1120425