蘋果與電玩遊戲開發商Epic Game的反壟斷訴訟得到美國聯邦上訴法院支持，上訴法院在維持下級法院裁決，表示蘋果在銷售iOS應用程式並未涉及壟斷，且蘋果要求應用程式開發商使用蘋果的付費系統，也未違反反壟斷法。