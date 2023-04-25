外媒引述內情人士透露，開利全球公司（Carrier Global）以130億美元收購德國工業製造商Viessmann的交易進入最後洽談階段，若是雙方達成協議，這起現金加股票的交易最快在本周對外宣布。收購Viessmann有助開利拓展美國以外業務。