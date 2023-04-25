先進封測六廠工地火警 台積電：已啟動調查 23:132023/04/25 中時 王莫昀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電位於竹南的先進封測六廠工地今天(25日)晚間傳出火警，已針對事故啟動調查。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電位於竹南的先進封測六廠工地今天(25日)晚間傳出火警，台積電表示，先進封測六廠工地今日晚間出現濃煙，消防車於第一時間到場處理，並約於晚間21時10分完成排除。 台積電表示，現場無人員受傷或受困，消防人員及工地安全團隊已針對事故啟動調查，後續台積公司將協助承包商釐清事發原因並確保工地安全。 #先進封測 #六廠 #台積電 #工地 #台積 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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