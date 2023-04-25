台積電位於竹南的先進封測六廠工地今天(25日)晚間傳出火警，台積電表示，先進封測六廠工地今日晚間出現濃煙，消防車於第一時間到場處理，並約於晚間21時10分完成排除。

台積電表示，現場無人員受傷或受困，消防人員及工地安全團隊已針對事故啟動調查，後續台積公司將協助承包商釐清事發原因並確保工地安全。