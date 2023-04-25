台灣常用紙鈔多為1千、5百、1百面額，就有民眾到連鎖藥妝店消費時，拿出200元鈔票結帳，卻遭到店員拒收，氣得他上網公審，也引起眾人討論，多半認為拒收不合理，部分網友也坦言為了避免麻煩，不會用200元鈔票。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己到連鎖藥妝店購物，結帳時要付一千多元，但其中有一張200元紙鈔，店員堅持不收，「還說什麼可以拿掉一些東西少兩百就好」，讓他覺得很不開心。

貼文引起討論，「店員是沒看過200紙幣喔」、「為什麼200不收？不是錢嗎？」、「我也遇過這種店家，真的很煞風景」、「市面上流通量不多，店家擔心收到假鈔」、「不好用，但是收起來，丟atm給銀行就好了啊」、「很多地方都不收，現在都不領200，避免麻煩」、「拿了幾次付都被拒收，就不會想用了」。

也有超商店員回文解釋，「因為找200面額客人也不收，所以久了店面也不願意收200面額，收銀機的錢找零都是一進一出，只進不能出的錢會影響找零，機台零用金有限，沒辦法」、「有些店員拒收是因為老闆或店長下的令，他收了可能還要自己另外換起來，然後想辦法把200元換掉或是花掉，如果不幸拿到假鈔，可能一小時半的薪水就沒了」，希望不要因此為難第一線的店員。

依照《中央銀行法》規定，200元紙鈔為央行所發行的國幣，在中華民國境內一切支付行為，具有法償效力。不過法規中並未針對不收國幣的店家明訂相關處罰條例，若店家不收也無法開罰。