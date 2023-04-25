民眾黨主席柯文哲為備戰2024總統大選訪美，並接受美媒《美國之音》專訪時強調，自己是美中台都能忍受的人物，是「最大容忍數」。媒體人謝寒冰25日在《新聞大白話》節目指出，柯文哲說自己本來就是綠的，這要看中間選民能不能接受。而大陸不跟民進黨談，是因為綠營不承認中國，所以柯要跟陸方談的話，要不要承認中國？此外說台海戰爭超過2週，陸方高層會垮台？更不可能，普丁俄烏戰爭打1年多了也沒垮台。

「柯文哲的有一些東西，目前看起來，還沒有辦法接受檢驗。」謝寒冰表示，柯說他本來就是綠的，因為看不慣綠的，所以才跳出來成立一個白的，這就看選民能不能接受、中間選民能不能接受。重點是他認為他跟大陸、美國都可以談，都不對他那麼討厭。他說中國大陸不跟民進黨談是因為拉不下面子。其實不是！大陸不跟民進黨談不是面子的問題，而是裡子的問題，為什麼不談？最重要的就是因為民進黨不承認中國！

「你不承認中國，對中國大陸來講就沒得談！」謝寒冰強調，那柯文哲就要去思考，如果大陸是這樣，你跟他談，你要不要承認中國？如果你不承認中國的話，你能不能跟他談？這個是柯文哲自己本身要去思考的。因為現在沒有實際的接觸，一人一套理論，可是單純單方面的理論，沒有經過實際跟對方的接觸的時候，到底能不能成真？這個要看實際發生的狀況去考驗。

謝寒冰提到，至於說台海戰爭超過兩週，陸方高層就會垮台？更不可能！為什麼？普丁都已經打了1年多，你看他垮了沒？陸方高層權力會沒有普丁穩固嗎？柯文哲自己要去想清楚。