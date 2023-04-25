前總統馬英九應邀於26日出席希臘「德爾菲經濟論壇」開幕式，但該官網25日再將馬英九頭銜改為「前台北領導人」，外交部呼籲馬英九在名銜未獲更正前，應審慎評估是否與會。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑直言，如果因為蔡英文政府無能，無法爭取到正確的稱謂，馬前總統作為民間身份，更必須爭取向國際發聲的機會，凸顯台灣當前最迫切的問題。

「德爾菲經濟論壇」官網日前將馬英九的名銜標註為「前台北總統」，外交部表達抗議後，官網在21日將馬英九頭銜改為台灣前總統（Former President of Taiwan），但25日在「德爾菲經濟論壇」論壇官網上，目前馬英九名銜被標註為「前台北領導人」（Former Leader of Taipei）。

外交部25日晚間發布新聞稿指出，注意到論壇網站再度不當變更馬前總統名銜，已立即電請駐處持續力洽該論壇更正，外交部在持續力洽主辦單位更正的同時，也呼籲馬前總統在名銜未獲更正前，應審慎評估決定是否出席該論壇相關活動。

蕭旭岑表示，有關希臘德爾菲經濟論壇對馬前總統的稱謂問題，外交部日前才發稿宣稱，經其力洽，主辦單位已更改馬前總統職稱，為何今日又會出現變化？請外交部負起責任，妥適處理。

至於外交部暗示馬前總統應缺席論壇，蕭旭岑表示「非常可笑」，外交部長吳釗燮任內斷了七個邦交國，都沒有辭職下台，憑什麼要一個已在民間的在野黨前總統要缺席重要國際會議？

蕭旭岑表示，既然蔡政府放話吹噓蔡英文參加丹麥「哥本哈根民主峰會」等有爭取到正確稱謂，請外交部長吳釗燮拿出同樣的積極任事，為馬前總統爭取，千萬不可因為黨派之別，對馬前總統採取兩套標準，又同時發動政治攻擊。

蕭旭岑表示，如果因為蔡英文政府無能，無法爭取到正確的稱謂，馬前總統作為民間身份，更必須爭取向國際發聲的機會，凸顯台灣當前最迫切的問題。