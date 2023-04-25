高齡化的問題，使得我們更關心老人病，俗稱失智症的阿茲海默症(Alzheimer's disease,AD)更是特別關注。不過關於此症，我們仍然知之甚少，只能不斷的探索。最近的研究認為，睡眠不足與失智症惡化有關連，或許良好的睡眠，可以清除那大腦內的有毒蛋白斑塊。

科學警報(ScienceAlert)報導，聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)的研究人員發現，在睡眠診所服用2天的舒沃瑞森(suvorexant,台灣還未上市)，受試者腦部的兩種有害蛋白質（β-澱粉樣蛋白和𝜏蛋白）略有下降，這兩種變性蛋白，是失智症的一種明確現象。

雖然這項研究的時間很短，並且參與實驗的是健康的成年人，但是這項研究，也證明了睡眠與阿茲海默症狀特徵的聯繫。

研究人員在幾年前發現，睡眠障礙可能是失智症早期警訊，優先於其他更明確的症狀，比如記憶力減退和認知能力下降。事實上，要是出現記憶減退時，患者的腦部類澱粉樣蛋白-β 已經堆積的頗為嚴重了，形成斑塊，堵塞腦細胞。

因此研究人員認為，睡眠的過程，可能是大腦自行清除那些異變蛋白的時間，同時也清除其他腦細胞產生的廢物，大腦也就保持健康，避免阿茲海默症的出現。

雖然安眠藥在這方面可能有所幫助，但華盛頓大學睡眠醫學中心的神經學家路西(Brendan Lucey)說：「現不能說舒沃瑞森是預防阿茲海默症的用藥，一切還為時過早。」

對於睡眠不足的人來說，長期服用安眠藥也不是理想的解決方案，因為很容易對它們產生依賴。而且安眠藥也可能只在淺眠的效果，而睡眠質量較差的淺眠，對於清理澱粉樣蛋白的效率也不高。

說一下研究方法。一組年齡在 45~65 歲之間的志願者，接受了兩劑舒沃瑞森，有些人只服用安慰劑，在一小時後，參與者睡著後，研究人員採集他們的腦脊液，每2小時調查一次。並在接下來的白天和晚上也會調查，測量蛋白的變化。

兩組之間的睡眠沒有差異，但與安慰劑相比，服用舒沃瑞森的實驗組，β 類澱蛋白濃度降低了10~20%。