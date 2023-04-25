曾敬驊、彭千祐劇中跟蹤變約會。（愛奇藝國際版提供）

曾敬驊、彭千祐劇中跟蹤變約會。（愛奇藝國際版提供）

曾敬驊、彭千祐劇中互動有趣。（愛奇藝國際版提供）

曾敬驊、宋芸樺、彭千祐主演的愛奇藝奇幻喜劇《不良執念清除師》開播後引發不少話題，開播就登上泰國熱搜榜，奇幻與親子議題國際也可通，討喜角色和催淚橋段成引爆點。甚至有網友因為看完第5集范少勳無名大體的劇情而去簽署了「遺體捐獻書」，讓導演林冠慧非常感動。

最新播出的《不良執念清除師》是范少勳飾演的大體老師和黑嘉嘉飾演的刺青古裝女單元，劇中范少勳生前因為失去所有親人而失去生活重心，開始變得無法正常與人交流，在職場社交上有非常大的障礙，也會安靜坐在街友群聚的街道上流連忘返，甚至選擇刺青在身上，只是因為「不想一個人」。

曾敬驊、宋芸樺、彭千祐組成的打怪小隊為找回范少勳的名字用盡全力，劇中范少勳生前有考上師範的願望，最終成了一個大體老師，曾敬驊劇中流淚感嘆：「他還是成為一位老師了。」而在黑嘉嘉與打怪小隊逗趣搞笑的對白中，隱藏了許多動人的橋段，讓網友感嘆「是不良執念催淚師吧？」、「不是喜劇嗎？怎麼會哭掉一包衛生紙？」、「本來笑到頭都要掉了，後面哭到頭痛」、「孤獨感好重」。

曾敬驊也在幫助第一個單元的鄭立松（姚淳耀飾）解開執念、第二單元尋找大體老師的姓名過程中開始成長，觀眾從搞笑的台詞中，跟著主角看見各種與生死相關的議題，並表示此劇講述生死的角度「又細節又宏大」，等不及敲碗下一個單元，由鄭元暢與鄭人碩演出的標線人行道小孩失蹤單元。

曾敬驊與彭千祐在劇中的傲嬌互動也成為一大亮點，被網友嗑成「光合作永」CP。最新播出集數中兩人因為跟蹤鄭元暢到遊樂園，沒想到從跟蹤變成約會，原本說「來這種地方是浪費時間」的彭千祐，最後反而在遊樂設施上玩最瘋，可愛的反應被網友笑是「口嫌體正直」的最佳代表。網友也對曾敬驊在此片的表現讚譽有加，認為他比先前的作品展現出更多層次，顏值演技都在線，被譽為新一代男神代表。