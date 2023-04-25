43歲香港男星張繼聰是童星出身，會演戲又懂音樂，曾替陳奕迅、鄭秀文、何韻詩等藝人作詞填曲，歌曲數量高達60多首。與歌手謝安琪結婚10多年來，育有一子一女，最近曬出15歲兒子James打赤膊的健身照，呈現直角形狀的背肌，緊實有線條，看得出下了不小苦功，未料被質疑不利身體發育，對此，張繼聰做出回應了。

照片中，可見James背對著鏡頭，正在使用健身器材，張繼聰除了標註兒子的帳號，也在貼文寫下：「終於肯跟老爸健身」，開心分享喜悅，照片曝光後，有人留言誇讚：「好有型，期待父子未來一起發健身照」、「練得好壯，是枚真男子漢」、「是時候交棒啦，現在是年輕人的時代」，「看背影還以為是你，小孩鍛鍊得很好」、「適量健身可以吸引異性。」

另有網友認為不該讓兒子健身：「練太大隻會不會長不高？」，見此，張繼聰在留言區親自回應：「每次跟小朋友有關的貼文，一定會出現『育兒管理隊』的網友，多謝大家的關心，但作為父親，我一定比任何人關心他」，並進一步點出健身時保持正確姿勢的重要性，「網路上相關的資料很多，但其實健身分很多種程度的訓練，只要姿勢正確，絕對有助於成長，可以自己看看。」高EQ發言獲得一致讚賞。

張繼聰不久前替愛妻謝安琪慶生時，上傳一家四口坐在蛋糕前的溫馨合照，身穿白色上衣的兒子James正臉示人，露出一抹微笑，看起來帥氣十足，未料脫下上衣後，竟還擁有精壯的好身材，看來若好好栽培，香港演藝圈很快就要誕生一枚新星了。