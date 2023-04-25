健康意識抬頭，外溢保單買氣大噴發；南山人壽表示，近4年來(2018至2022年)銷售件數大幅成長95倍，20至40歲年輕人占比近半，六都以最年輕的桃園市成長幅度最高；有趣的是，南山內部數據顯示，外溢保單最受天蠍座、天秤座以及處女座的青睞。

南山人壽分析內部商品數據發現，外溢保單銷售件數已從2018年約7000件，急速增長至2022年的67萬件，大幅成長約95倍；南山人壽商品研發資深副總陳維新表示，年輕族群是外溢保單銷售主力，20歲至40歲族群占整體外溢保單被保險人的48％；若從六都投保外溢保單的滲透率來看，平均人口最年輕的桃園市成長幅度最高。此外，外溢保單被保險人中女性占53％，顯示女性投保意願較男性高。

雖然50至59歲的屆退族非外溢保單的主力客群，不過，陳維新觀察，投保占比已從2018的5％，成長至2022年的10％，是成長幅度最明顯的族群，顯示屆退族對自身的健康狀況及退休準備有更多關注。

觀察保戶在健康險的平均保障額度，以癌症醫療的一次性給付金額為例，外溢保單的平均購買保障約新台幣106萬元，非外溢保單的平均購買額度僅60萬元，顯示南山人壽研發外溢保單朝向費率較實惠的一年期及定期型商品設計，有助於提高保戶購買能力及保障額度。

今年是南山人壽60周年，持續推動數位轉型，將全面改版BAM活力洋溢 APP，不僅導入遊戲化介面設計，提升體驗趣味性，也將擴增健康任務類型，包含運動健走、呼吸練習、睡眠追蹤、飲食衛教學習、社交互動等，並持續提供用戶健康風險提醒功能；透過一系列的數位工具升級，創造更優質的數位健康管理體驗，幫助保戶養成健康運動與生活習慣。