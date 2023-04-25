新安東京海上產險表示，在疫情期間，該公司持續推動「傳愛弱勢 守護長者」關懷活動，優先將「身心障礙者、偏鄉學童及65歲以上高齡者」三大弱勢族群列為重點關懷對象，開展「意外更減少、服務更親近及培育更即時」公益行動面向。

新安東京海上產表示，為使意外更減少，為避免高年長者於居家或出行造成意外發生，從風險控管「事前預防」中防患於未然開始做起，應社福團體需求，舉辦多場「預防交通意外及車禍理賠實務案例分享」公益講座，更主動觀察到弱勢族群可能面臨的生活風險，創新推動「要小心！愛學堂」系列宣導講座，藉由宣傳教育方式並融合創新互動模式，加深有效傳遞風險意識知覺，於互動中學習轉化平移到生活上真實避免意外的真知。

另為響應政策積極推動友善身心障礙及高齡者的保險環境，新安東京海上產表示，針對身心障礙族群面對保險服務時常見的「不友善及難近性」痛點，該公司創新建構結合多元服務模組，不僅於官網建置「友善服務網站」，並取得NCC認證標章（2.1）AAA最高等級、領先同業首創建構「手語翻譯服務線上預約平台」並取得新型專利，更啟動保險「白話文運動」，將保險知識轉化成親近易懂的內容，創新導入「友善閱讀」、「語音導讀」兩大貼心功能服務等，以具體作為提供弱勢族群最適解決方案，在保險服務過程中領先同業驅動數位科技，促升易近保險知識平權。

對偏鄉學童教育的支持，新安東京海上產險表示，該公司改變過去傳統單純捐錢的概念，而是以主要捐助「社會服務」並嵌入「在地融合」的概念，整合公益聚落中社福團體與教育機構更多服務資源，致力縮小城鄉學習差距、建構權利均等、資源平衡及友善保險服務，不僅實際促進在地青年就業，並隨依需求適時捐助商品守護及物資，讓培育更即時，促進「服務帶動地方，催生就業機會」的永續發展目標。

新安東京海上產險說，作為企業公民的一員，以實際行動回應社會需求，接軌國際永續保險標準原則，長期著重發揮保險職能，強化社會韌性與競爭力，促進追求永續發展良性循環，希冀在落實公益的過程中「競未來」，關懷弱勢的價值內「構永續」，在疫情過後，與社會共榮共好，以邁向成為一家好公司「To Be a Good Company」為願景。