英國「衛報」（The Guardian）駐美國媒體、政治和文化專欄作家蘇利文（Margaret Sullivan）在評論文章中表示，自從卡爾森（Tucker Carlson）接下福斯新聞（Fox News）晚間黃金時段主播，並成為該台收視率最高人物後，6年來他的身分遠遠超越有線電視新聞主持人。他同時也是美國民粹主義怨恨的主要煽動者，是民怨政治仰賴的對象，是某種工人階級英雄。

研究社會運動的作家與文化史家赫希曼（Linda Hirshman）表示：「卡爾森一直具有獨一無二的危險性和破壞性。在右翼人士編造故事、激起人們對於受過高等教育國際化精英人士充滿仇恨論述的更大事業當中，卡爾森是領軍人物。」

卡爾森不斷讓白人民族主義的聲音壯大。根據反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）執行長葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）的說法，卡爾森「利用他的黃金時段節目，向數百萬人散播反猶太主義、種族主義、仇外心理和反LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒）仇恨」。

赫希曼指出，很難找到另一位有線新聞節目主持人來取代卡爾森，因為「他並非單純轉述別人所說的話，而是會從不斷更新的怨恨清單中找出理由來編造這些荒謬的議題」。

不僅如此，卡爾森還非常擅長吸引人們注意，並為觀眾提供表達憤怒、種族主義和仇恨的語言。

從這個角度看來，卡爾森與曾自封「收視率製造機」的美國前總統川普（Donald Trump）頗為相似。觀眾可能鄙視他們的言論，但當他們出現在電視上，卻無法將視線從他們移開。

卡爾森比他的多數同行更加聰明，但他利用這種才智來破壞民主。而他正是靠著美國民主政治下憲法第一修正案保障的自由，來散布謊言和敵意。

媒體界24日都對卡爾森閃離的真正原因相當好奇。由於福斯新聞18日才以7億8750萬美元（約新台幣240億元）與投票機公司Dominion達成誹謗案和解，卡爾森的離開難道完全與此有關？Dominion指控福斯新聞散布虛假陳述，將其投票機與2020年美國選舉舞弊陰謀論掛鉤。

媒體圈也在揣測卡爾森將如何東山再起。他會轉移到更右翼的媒體嗎？卡爾森曾私下表達瞧不起川普，他是否會出馬競選總統，以破壞川普的選情？他是否會接受俄國營媒體「今日俄羅斯」（RT）在推特（Twitter）上的公開邀請？或是他可能創立自己的媒體企業、帶走他龐大且狂熱的觀眾群？

正因卡爾森擁有巨大影響力，這些問題令人非常好奇。但無論答案為何，已經確知的是，為美國媒體和政治圈帶來最糟糕影響力的人士之一，已經失去他的顯赫地位，至少現在他的聲量變得安靜，甚至被消音。

但卡爾森不會停止他正在做的事，也不會消失。由於他已經擺脫福新新聞本已不嚴格的限制，未來他很可能變得更加極端。但至少他的曝光度可能降低，不再如此無所不在地出現在美國人的日常生活中。