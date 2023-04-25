近期豬肉與蛋價屢創新高，加上端午節檔期將至，更推升豬肉與鹹蛋黃的市場需求，許多知名肉粽老店不堪成本高漲，紛紛調高價格！每年推出頂級端午粽禮盒的新天地（8940）餐飲集團表示，今年不僅食材成本飛漲，且面臨手工包粽人力短缺，因此採取預購及限量販售，5月21日前預購可享早鳥價，手工包製僅限量800組！

新天地表示，雖然食材漲勢洶洶，但新天地發揮採購優勢，網羅四款大海珍品食材推出「海味四珍XO醬粵式裹蒸粽」，包含鮑魚、干貝、烏魚子及櫻花蝦四種鮮美海味，搭配油潤鹹蛋黃、肝腸、臘腸與杏鮑菇等內餡，糯米拌櫻花蝦XO醬增添風味層次，蓮蓉餡、白果、花生包裹後蒸1小時，綿密糯米吸取海料甘鮮，加上豐富配料，每顆600g，可供4人享用。

另外，根據OpView社群口碑聲量調查顯示，肉粽內餡必加配料其中香菇、蛋黃、豬肉最常被提及，經典食材在消費者心中佔有一席之地，新天地推出「經典台味虎掌XO醬干貝粽」，則以干貝、香菇、櫻花蝦、蛋黃及瓢干入粽，運用多種純天然食材製成滷水，將豬膝虎掌筋浸入滷水中，用文火慢慢煮2個多鐘頭，甘香美味充滿膠質的蹄筋軟嫩滑順，加上瓢干及菜脯轉味，糯米中散發XO醬鹹香濃郁的滋味，每顆290g，可供2人享用。

新天地兩款端午粽組合搭配精緻保溫袋，5月21日前可享早鳥優惠組合價，4入組1,299元及五入組999元，手工包製限量800組。