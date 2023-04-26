股市浩大，標的與購買方式又多元，理財專家林奇芬在非凡財經節目「錢線百分百」中表示，存股族對高股息ETF很有感，但近年投信發行不少市值型ETF，代表一個趨勢，就是市場看好市值型ETF未來會有表現空間。

復華美國標普500成長ETF( 00924 ) 將在今（26）日掛牌上市。美股佔全球股票逾46%為全球股市第一大，且美股過去十年報酬率為七大工業國中最佳。復華投信新金融商品部主管廖崇文表示，S&P500成長指數成分股檔數超過200檔，個個都是產業龍頭資優生，成分股涵蓋近期最火熱的ChatGPT概念股，例如微軟、輝達等，以及今年開春以來漲幅達8成的電動車龍頭特斯拉。近年隨國內ETF產品蓬勃發展，投資人應納入最具代表性的大型成長股指數-S&P500成長指數做為股市核心資產，以達成長期資產增值的目標

美股過去十年報酬率為七大工業國中最佳《 G7(七大工業國)股價漲幅 》

資料來源：Bloomberg，各國主要代表指數統計區間2012/12/31~2022/12/30，美元計價。以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。（圖／截取自復華投信官網）

10年報酬率比一比! 標普500成長指數達309.5%

經歷去年股債雙跌的一年之後，今年建議投資人可更積極追求報酬，選擇S&P 500 的成長型ETF。復華投信推出台灣第一檔S&P 500成長型ETF (00924)，S&P500成長ETF(00924)經理人吳允翔指出，00924採用了S&P Dow Jones Indices LLC指數公司所編列的標普500成長指數 (S&P 500 Growth Index)來進行指數投資，依據《獲利、股價、盈收》三大指標層層篩選出又大又強的世界級股票，投資超過200檔美國大型成長股，等於一口氣可買進S&P 500中有成長動能的公司，根據統計，該指數長期績效表現優於美國指標指數。

超越S&P 500指數、打敗台灣大盤的神秘夢幻指數...？（圖／截取自復華投信YOUTUBE）

在S&P500成長指數中，科技股包含稱霸世界手機市場的蘋果、商業應用上的王者微軟、股價在過去3年翻倍的特斯拉、抓住AI成長大浪的輝達 NVIDIA等等；非科技股則有能源股巨頭埃克森美孚、美國製藥巨頭 Lilly等，廣泛涵蓋了美國藍籌股中的優質成長公司，好處在於可避免受到單一產業景氣循環之影響，適當地分散風險，提供投資者擁有穩健成長的金流。

布局美國成長股正逢時

美國聯準會升息循環今年有望進入尾聲，將有助於美國成長股未來表現。根據過去經驗顯示，美債10年期殖利率觸頂後兩年，S&P 500成長指數平均報酬率近35%，較S&P 500指數高出1成以上。入手復華美國標普500成長ETF基金無需使用複委託，僅需15,000元，就很容易能夠做到成長股指數投資的好方法。

S&P 500成長ETF ( 00924 )於2023年4月26日掛牌上市，投資人可洽各券商進行申購，也可在【華南永昌證、國泰證及統一證】長期定時定額累積單位數，入手價格低，不僅抱得住，未來也才有機會享有不錯獲利。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。