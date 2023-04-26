16小時斷食，是藉由拉長不吃東西的時間，幫助人們解決肥胖問題。當體重變輕、脂肪變少後，不只人的外貌會出現變化，還會帶來其他好處：

 減輕對腳和腰部的負擔，不容易出現疼痛。

 脖子周邊的脂肪變少，便不會壓迫氣管，減少發生睡眠呼吸中止症。

 減少脂肪壓迫血管和淋巴管，預防高血壓和心臟衰竭。

 減少分泌有害激素，降低罹癌糖尿病、腦中風、冠狀動脈疾病的機率。

當人們持續實踐16小時空腹法，不論健康、抗衰老或美容方面，都會出現令人欣喜的正面影響。斷食現在已成為德國和俄羅斯官方認可，適用於保險的醫療行為了。相信在不久的將來，其他國家也會跟進。

根據日本癌學會公布的資料顯示，引起癌症的主因，包括吸菸（30％）和肥胖（30％）。由此可知在預防癌症上，減肥和戒菸同樣重要。

日本癌學會公布的另一項資料，則顯示「從英國一項以524萬人為對象的追蹤調查，可以了解22種癌症中有17種，和肥胖呈正相關」。

另外，國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer，簡稱IARC）針對平均年齡在62歲至63歲的老人進行調查，結果顯示，當一個人的腰圍增加11公分，則增加13％罹患與肥胖相關的癌症風險。

除了癌症外，還有許多問題，如生活習慣病或過敏等，也能藉由16小時斷食，降低發生風險。16小時斷食不只能減重，也有助於我們維持身體健康、抗衰老。現在讓我們一起延長空腹的時間吧。

當肝胃都過勞，代謝物就一直積在體內

大家是否想過，當你說出「今天好累啊！」或「我很容易疲勞」時，是什麼原因造成這些情況呢？ 是身體累還是心累，或者兩者都有？

其實除了身體和精神外，你的內臟也很疲憊──因為一天三餐，會讓內臟不停的運作。在吃下肚的東西全部被消化掉以前，再次進食，可以說，內臟絲毫沒有喘息的時間，於是陷入過勞狀態。

食物停留在胃裡的時間（被消化為止），平均為2~3小時。脂肪含量較高的食物，甚至會長達4~5小時。接著，食物從胃被送到小腸，需要5~8個小時。之後才由大腸花15~20小時，吸收食物中的水分和養分。

換句話說，在一日三餐的情況下，前一餐吃的食物還停留在胃和腸子裡，過沒多久，下一餐吃的食物又被送過來，導致腸胃一直在工作。

一日三餐不只會讓腸胃感到疲憊，肝臟同樣會受到波及，而且受到的影響甚至比腸胃還嚴重。

腸胃和肝臟一疲勞，就會變遲鈍，進而發生「無法順利吸收營養」或「沒辦法把體內的代謝物排乾淨」等問題。

吃，絕不是「把食物送進嘴裡」就結束了。因為食物在進入體內後，先被分解，接著人體才會從中吸收所需的營養，最後將代謝物排出體外。要完成上述這些事情，需要不同的臟器們努力的工作。

所以對人體而言，當食物通過喉嚨後，「進食」才正式進入最重要的環節。

若想活得健康又漂亮，我們應該要隔開進食時間，讓內臟得到充分的休息。

【內容簡介】

何謂「16小時空腹法」？

就是一天24小時中，有16個小時不吃東西，其餘8小時，想吃啥就吃啥，甜食、喝酒都可以。許多人在實踐這種飲食法後，紛紛表示「變瘦了」、「身體變好」、「病情改善許多」等，就像本書的兩位共同作者，醫學博士、糖尿病醫院院長青木厚，40歲罹患舌癌、內臟脂肪又超標，後來深入研究16小時空腹法後，並自我實踐，腰圍就從78公分降到70公分，癌症不復發。

另一位共同作者小堀智未，是牙醫診所口腔衛生師，身高只有150公分，卻重達98公斤，在接受共同作者青木厚的瘦身指導後，只憑16小時空腹，另外8小時照吃甜點、喝酒，一年內竟成功減重40公斤，至今沒復胖，還瘦得很健康。

這套方法為何這麼有效？

為什麼有人可以成功忌口，有人卻控制不住吃東西的欲望而失敗？本書就是兩位作者用自身經歷一起現身說法。

【作者簡介】

青木厚

醫學博士。青木內科埼玉糖尿病醫院院長。

曾任職自治醫科大學附屬埼玉醫療中心內分泌代謝科。2015年設立青木內科・復健科（2019年更名為現在的名稱），專治糖尿病、高血壓、高血脂以生活習慣病。

治療糖尿病患者時，採用本書中提到的飲食方法，讓病患在沒有使用藥物和胰島素的情況下，成功擺脫了糖尿病。青木40歲時曾患上舌癌，但利用飲食療法治癒癌症，至今沒有復發。

其著作《空腹才是最强的良藥》，在日本累計銷售超過37萬冊。

小堀智未

東京丸之內永樂大樓牙醫診所口腔衛生師。

因為自小喜歡吃油炸食物，所以從小學高年級開始，身材圓滾，體重逐年增加，新冠疫情期間，體重逼近100公斤。雖曾嘗試游泳、蘋果減肥法或開水減肥法，但撐不到三天就放棄。

直到小堀的友人靠16小時空腹法成功瘦身，並分享這套方法，小堀才開始嘗試。

因為這種方法執行起來，既不麻煩也不會讓人有壓力，所以小堀得以堅持下來，成功甩掉40公斤。直到今天，小堀仍執行16小時空腹，並在IG上分享自己的瘦身成果。

【譯者簡介】

林巍翰

畢業於清華大學和關西外國語專門學校。投入翻譯工作五年多，現為全職日文譯者。

目前已出版譯作十餘冊，包含歷史、政治、心理勵志、健康和科普等書籍，期許自己的譯作能為讀者提供良好的閱讀體驗，以成為中文世界值得信賴的日文譯者為目標。