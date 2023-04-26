高雄市一名男性員警阿義（化名），去年1月初到某會館按摩時，在包廂內硬上女芳療師小美（化名），強逼乳交、口交，甚至指侵小美，而小美趁隙離開包廂，趕緊跑到櫃台求救並報警處理；法官依犯強制性交罪，判處阿義有期徒刑2年，緩刑5年，並應賠償給付小美100萬元。

據判決書指出，阿義（化名）於去年1月2日下午1時許，前往某會館包廂消費，由女芳療師小美（化名）服務，當小美請阿義趴在床上按摩時，阿義竟將小美壓在床上，無視其掙扎、推拒及出言拒絕，強行脫去小美衣物，親吻其嘴唇，並用生殖器磨蹭小美下體，又跨坐在小美腹部，強行逼她乳交、口交，又旋嘗試性侵、指侵對方，而小美趁其休息之際，離開包廂並至跑到1樓櫃台求救，並報警處理。

法庭審理時，阿義坦承不諱；法官勘驗2人對話紀錄、案發包廂照片、監視器錄影畫面擷圖暨光碟、報案紀錄單、分局偵查隊相片表、性侵害案件驗證同意書、驗傷診斷書等證物，認為阿義犯行明確。

法官審酌阿義不顧小美多次肢體反抗及言詞拒絕，以強暴方式對其強制性交得逞，造成其身心受有痛苦非淺，實屬不該；法官考量阿義無前科、犯後坦認犯行，且積極與小美達和解，取得諒宥，並已賠償和解金100萬元額中之85萬元，堪認已有悔意，法官依犯強制性交罪，判處阿義有期徒刑2年，緩刑5年，並應給付小美100萬元，另向公庫支付40萬元，提供240小時之義務勞務，接受2場法治教育課程，緩刑期間付保護管束。

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