依規定休假再正常不過，但如果裝病說謊恐怕會招致悲劇下場，北京一名許姓男子向公司請三周帶薪年休假遭拒絕，之後卻以「頭暈、頸椎受傷行動不便」為由向公司請兩周病假，沒想到他卻被發現前往海南，遭公司開除後不滿提起訴訟，最終法院判決公司解除合約關係並無不妥，無須支付61萬人民幣（約新台幣271萬）的賠償金。

每日經濟新聞報導，許男任職於北京某科技公司，起初以小孩放暑假沒人照顧為由向公司請假，但遭到公司以人力不足為由拒絕，一周後，他拿出「頭暈、頸椎受傷行動不便，宜臥床靜養」的診斷書向公司請兩周病假，獲得公司許可。

沒想到許男卻被抓包出現在海南機場，且公司主管詢問時還否認去旅遊，請病假期間都待在北京家中休息，但最終不採信將他開除，許男向仲裁委員會申請仲裁，判定公司需支付許男61萬人民幣，但許男、公司皆不滿意，才因此走上法律途徑。

調查結果顯示，許男確實曾搭乘飛機前往海南，回程時先後搭乘飛機與高鐵返回北京，但許男強調，其在海南擁有房屋，去海南不是渡假是休養，不存在騙假的行為。

即使如此，一審法官認為，許男無法證明一定要前往海南休養的必要性，根據雙方先前的互動，公司有理由質疑許男請假的目的，且許男拒絕向公司提供真實訊息，有違反誠實信用原則與公司規章，因此解除雙方勞動關係有事實依據，公司不需要支付賠償金。

許男上訴二審，遭到駁回維持原判，法院認為，許男的醫囑是需要臥床休息靜養，但在病假期間轉換搭乘多樣交通工具，明顯違背醫囑，違反誠信原則與基本勞動紀律。