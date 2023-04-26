聯合國日前公布全球最新人口統計，印度總人口數突破14.28億，超越中國的14.25億人，成為世界上人口最多的國家。陸媒報導，印度如果「無法創造足夠的就業機會」，所謂的人口紅利可能將成為一場人口災難。

聯合國日前發布「2023年世界人口狀況報告」顯示，到今年年中，印度人口達到14.286億，而中國人口將為14.257億，印度將比中國多290萬人，躍升世界人口第一大國。

但聯合國這份報告未表明具體超越時間。聯合國官員表示，由於中國和印度人口數據存在「不確定性」，因此無法確定日期。

印度上一次人口普查是在2011年，至今尚未重啟，原定於2021年再度進行普查，受疫情干擾而延後，據進度預計，印度政府最快也要等到2024年，才能掌握印度最新人口數據。

第一財經報導，印度人口超越中國，首先是印度的總和生育率高於中國，再者，在醫學發展和公共衛生進步的推動下，印度人的平均壽命已大幅度提高，也推動了印度人口增長。

2022年印度人平均年齡為28.7歲，其中15~64歲人口比例約占63.6%。印度自信憑藉著年輕人口，能在全球勞動力市場取得優勢。美國經濟學家ShrutiRajagopalan稱，印度將成為全球最大的人才庫。

上海國際問題研究院秘書長劉宗義表示，在當前地緣政治的背景下，全球產業鏈和供應鏈在逐漸調整。在最近一年以來，印度是這一調整的受益者。印度能否利用人口紅利，加快經濟轉型和發展也是外界關注的重點。

他認為，「對於像印度這樣每年有1200萬人達到就業年齡的國家來說，如果無法創造足夠就業職缺，所謂的人口紅利可能將成為一場人口災難。」

報導引述印度金德爾全球大學教授黃迎虹看法，稱印度大量的人口並不等於人口紅利，因為人口要轉為紅利，必須要擁有良好的教育，足以支撐的產業，以及充分的社會尊重和自由。

CNN也報導，據世界銀行2021年數據，印度勞動力參與率為46%，在亞洲處於最低水準，相較之下，中國和美國的比率分別為68%和61%。

印度商學院組織行為學教授Chandrasekhar Sripada直言，「印度正坐在一顆定時炸彈上」，如果不能在短時間內創造足夠就業機會，就會出現社會動盪。

據經濟合作與發展組織（OECD）2021 年資料顯示數據，印度的勞動人口超過9億。印度政府稱，這一數字預計在未來10年內達到10億以上。

但專家警告，若印度當局沒有創造足夠的就業機會，這些數字可能會成為一種負擔。由於缺乏就業機會和低廉工資，越來越多印度人找不到工作。