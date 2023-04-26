近日傳出警政署要警察接受軍事訓練，被質疑要把人民保母變成第二陸軍？民眾黨台北市議員林珍羽25日在《新聞大白話》節目質疑，在警察的警備長年不足狀態下，要他們再去做這些訓練合理嗎？光是防彈背心，全台灣所有的警察有沒有一人一件？有9成的警察根本連電擊槍都沒有用過！同時警察加班的時數也限縮很嚴重，很多人就是80小時以上不給加班費，這些訓練要用他們在職的時間排班，還是要他們加班去受訓？

「蔡政府你真的是對不起軍警！」林珍羽表示，現在的警察，8萬名從來沒有滿編過，同時又限縮他們加班的時數，很多人上限就是80小時。很多機關超過80小時，是讓你加班，但是不給你加班費的！光這一點，這些訓練要用他們在職的時間？排班的時間？還是要他們加班去受訓練？

林珍羽直言，光這一點，蔡英文總統跟官員們就要想清楚，提這件事情到底是愛台灣還是害台灣？警察的警備長年不足的狀態下，要他們再去做這些訓練，合理嗎？光是防彈背心，全台灣所有的警察有沒有一人一件？相信只要所有民意代表下去索資，沒有一個單位是一人有一件防彈背心的。光這些警備都不足的狀態下，怎麼有臉去要求警察，還要再去受軍事訓練？

林珍羽提到，之前有台南殺警案，警察為了開一槍、打一發子彈，為了自我防護，都要寫一篇報告了。現在叫他們去做軍事訓練？請問這是我們現在給警察的環境嗎？在台灣警備不足的狀態下，有9成的警察根本連電擊槍都沒有用過！

「請問一下，內政部、警政署，你們在幹嗎？」林珍羽強調，在沒有提供完整裝備的狀態下，連第一線的員警都沒有辦法做好基本防衛，安心做人民保母的時候，請問他們要怎麼樣越過國軍去保衛國家。這是蔡政府要去想清楚的，這些預算通通都沒有去編列，還要去強壓這些警察？