美國總統拜登釋出最新消息，宣布他將競選連任2024美國總統。前駐紐西蘭大使介文汲25日在《頭條開講》節目中強調，川普說如果他繼續當總統，不會有俄烏戰爭，可能是真的。拜登是一個好戰份子，到處引起戰爭，在全世界搞新冷戰！要把全球化割裂掉，分成兩個世界。拜登不但把美國的狀況搞得愈來愈差，作為一個世界影響力、權力最大的國家，應該給這個世界帶來安穩，但他怎麼把世界搞成這樣？

「他是一個好戰份子，他是到處引起戰爭的！」介文汲表示，比如說如果不是他當總統，可能真如川普所說「我如果當美國總統，不會有俄烏戰爭！」俄烏戰爭跟拜登事實上非常有關係，他上台以後跟烏克蘭的關係，是造成俄烏戰爭很重要的原因之一。

介文汲提到，另外看到他上台以後，在台海的做為、在全世界，基本上就是在搞新冷戰！就是在搞全球的對立，要把全球化割裂掉，然後分成兩個世界。

「他上任這兩年多來，全世界被他攪得一團亂！」介文汲強調，拜登不但把歐洲搞得一團亂，俄烏戰爭，烏克蘭老百姓是最冤的，本來他們不會像這樣子，屍骨成山！這是美國自己洩漏出來的數字，7萬多烏克蘭軍人陣亡，那受傷的還有多少呢？這些慘劇拜登要負責，作為一個世界影響力、權力最大的國家，你要給這個世界帶來安穩，你怎麼把世界搞成這樣？你不但害了這些國家，你也把美國也害進去了！