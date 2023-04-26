鼠鼠來了！大陸江蘇省有網友日前在網上分享門口監視器拍到的畫面，他表示某天晚上門外密碼鎖疑似遭人亂輸入密碼，但都未能成功猜對密碼，不僅如此還按了門鈴，密碼輸入錯誤聲響與門鈴聲響嚇得他整晚無法入睡，後來他看了當天的監視器畫面，先是看到門外無人，隨後才發現竟然是「牠」在搞鬼。

綜合陸媒報導，江蘇有網友日前上傳一段影片，約凌晨時分，有隻大老鼠鬼鬼祟祟的到屋主家門前，並沿著門一路爬上去，直到門鎖上，便開始對著門上的密碼鎖不斷亂按之外，還觸動了門鈴，屋主也稱，當天晚上嚇得整晚睡不著；從影片中可見，門上監視器剛好拍到老鼠的耳朵，不斷上下起伏，似乎在找尋進入屋子的辦法。

影片在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「大家出門要關門，小心被老鼠趁虛而入」、「夜半來客」、「半夜敲門聲」、「喂！開門啊，是鼠鼠我啊」、「鼠鼠我來蹭飯了」、「這老鼠成精了吧」、「外面有個壞鼠鼠在是我家密碼...」、「老鼠怎會按密碼，嚇死人」、「老鼠什麼都知道」。