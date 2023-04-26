國造潛艦原型艦將7月完成封殼、9月下水，蔡政府也同意專案小組在封殼前邀請相關人士參訪，包括國防立委、監委等都將進行機密考察。前立委林郁方25日在《大新聞大爆卦》節目強調，這個國造潛艦第一筆錢是他要來的，所以會樂觀其成不會吃醋吃味。但國防還是要有自主性，窮兵黷武會導致如當年蘇聯的垮台。像明明有雄二、雄三，又買400枚魚叉飛彈，這個叫神經，讓美國予取予求，就沒有多餘預算發展自主國防。

「現在的這個潛艦，第一筆錢是我要來的！」林郁方表示，國民黨執政的時候，高華柱當國防部長，「我跟他要的第一筆錢，從國防工業發展基金裡面要的錢！」所以今天民進黨要說，這個潛艦是他們的功勞？那只好跟你講，早在國民黨執政的期間，就知道跟美國買是買不到的！

「一定要自己來做！所以第一筆預算也是我們撥下去的，所以我們是樂見其成！」林郁方直言，不會因為現在東西快要建出來了就吃味、吃醋，不會的，只要對於台灣的國防是真的有幫助的話，都樂見其成。

林郁方提到，但自己有一句話常講，百分之一百的國防，就有可能造成國家百分之一百的死亡！有些國家窮兵黷武，花了太多錢在軍備上面，他就會出問題，你看蘇聯怎麼垮台的？搞了上萬枚的核子武器，什麼都要搞，到最後這個國家就只有分解了。

林郁方指出，要有計畫，而且以我們自己為主，慢慢去發展。這個潛艦當然得來也不易，為什麼？這等於是拼裝車，因為美國不答應，洛克希德·馬丁只答應給你戰鬥系統，可是船體、平台，你們自己要去搞，所以這裡面大概有韓國、英國的角色在裡頭，可能還有德國或其他國家，就是拼裝出來。所以是希望它順順利利，可是國防工業要自主化，不要什麼都是買。

「像魚叉飛彈買400枚，這個叫神經！請問我們自己不會造類似的飛彈嗎？」林郁方強調，我們的雄二呢？我們的雄三呢？都出來了，射程也比魚叉更遠，那為什麼一定要買400枚呢？以前要跟你買，你不賣！現在等雄二出來了，就拚命賣給我們，我們也拚命買，這樣我們就沒有多餘的錢，可以好好發展我們的雄二、雄二e，讓它愈來愈完美！所以現在的外交、兩岸的對立，讓美國予取予求，像台積電就是一個最好的例子！