蔡政府希望強化國家關鍵基礎設施的維護，研擬擴編警政署保二總隊成4000人，並對相關警力實施軍事操練，讓外界有警察軍隊化、「第二陸軍」的疑慮。中華民國退警總會長耿繼文指出，警察是紀律部隊，原本就有受嚴格的訓練，讓警察成為第二陸軍，比擴大募兵或徵兵有效。

耿繼文在臉書發文指出，政府會打上警察的主意，原因很簡單，因警察在校時受過嚴格的紀律、柔道、摔角、擒拿、射擊、體能訓練，彼此熟悉，具備團隊精神，進入職場都是學長學弟，平時的警察工作又冒險犯難，時有槍戰臨身，真實的戰鬥感，放眼國內，還真找不出第二個單位有如此強烈的特殊性。

不過警界也說了，事實上，警察與軍人就有根本上的不同，就算都有精實的訓練，但目的不同。軍人訓練是為了打仗、保家衛國，警察的本業則是治安與交通。軍人的戰技與開槍，是為殺敵；警察開槍是抓壞人、防止一切危害，兩者不能混為一談。

耿繼文也說，保家衛國人人有責，但政府不應在有需要的時候才想到警察，想到警察的同時，也應想到警消對年金的不滿，該如何解決？在職員警也會退休，在心有不滿、怨懟的情形下，推動警察軍事化，只會事倍功半，徒增困擾。

在無法提振警察士氣的情況下，硬要平戰轉換為第二陸軍，耿繼文反問，一旦不幸的戰事發生，警察第二陸軍戰力如何？屆時各警察派出所、警察隊、警察分局、警察局⋯等樓頂的刺針飛彈會正常瞄準？還是虛應一射？