大牙親赴韓國批貨。（大牙提供）

大牙親赴韓國批貨。（大牙提供）

藝人周宜霈（大牙）近年進軍8點檔，不時參與綜藝節目錄製，近期她又多了一個新身分，與朋友合夥創業，在網上開始賣起各類飾品，各種時下最具話題性的耳環、戒指、手鍊等，通通都由她親自從國外挑選與採購。

不過長年以藝人身分亮相的大牙透露，自己會創業當老闆真的是誤打誤撞，最一開始只是因為自己是個非常愛買飾品的人，網路上的飾品品牌幾乎都買過，甚至擁有多家會員的VVIP，買到還有飾品老闆主動贊助她，她也習慣在每次8點檔拍攝中，大量更換不同的飾品，因此在一次與朋友開玩笑的談話中，意外促成了合作創業的契機。

不過完全沒有商業背景的大牙，創起業來可以說是吃盡苦頭，與朋友一起飛去南大門親自帶貨，但卻一句韓文也不會講，帶著不流暢的英文，與草創期少少的經費，在南大門足足走了5天，從早上9點飾品批發市場開門，一路逛到下午5點，不但一整天餓著肚子，回想那個時候的辛酸，大牙笑稱：「被飾品閃到快瞎掉！真的是挑到覺得自己快青光眼！」

大牙也曬出多張去韓國批貨的「挑夫照」，笑稱自己每天都大包、小包在韓國捷運上上下下，真的苦到很想放棄，而且面對滿是韓文的報價單，大牙根本一竅不通，只能現場畫圖標記飾品長相，而多到難以計算的飾品，每一個都要親自細數、報關，讓大牙直搖頭：「簡直是阿鼻地獄！」她還透露剛好在出差的時候碰上生日，印象深刻就是生日禮物是當天獲得可以坐計程車來回批發市場的待遇，為此她還感動到差點哭出來！

大牙也透露，List.U希望能提供各類選品，首波以飾品為出發，主打閨蜜主題，特別找來的昔日的黑澀會美眉「老么」筱婕（張甯兒），替飾品拍攝宣傳照，而兩人多年後重新同台合作，大牙也大方分享，筱婕（張甯兒）已經不是那個當年有點怕生的小女孩，在鏡頭前的熟練度非常好，很能掌握攝影師想要的東西，也因此可以有默契、快速地完成拍攝。目前網站開站2個月，大牙表示，第一步希望努力往月營收7位數努力。

大牙創業賣飾品過程超苦！曬出多張去韓國批貨的「挑夫照」。圖／大牙（周宜霈）提供。