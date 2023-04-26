楊皓如從記者轉戰演藝圈後，靠著嗆辣說話風格，上遍各大綜藝節目，私下也不時在社群平台分享生活，最近她表示有個親戚習慣當伸手牌，每隔幾個月就會傳訊息問東問西，雖然一直盡力滿足對方需求，久了卻越來越反感，不滿直呼：「我好像沒有義務要幫忙吧？我欠你的喔？！」

楊皓如最近在IG限時動態表示除非找他們聚會，或是來家裡吃飯才會碰面，也從不會主動聯繫兩家出遊，或分享好康資訊，但這名親戚卻每隔幾個月劈頭就是一句：「妳用的這個哪裡買？」、「妳小孩穿的鞋，我官網怎麼沒看到」、「我要弄雷射，妳是找什麼醫生？」等等，不過考慮到對方是親戚，仍會盡心給予幫助。

楊皓如對親戚只在需要時連絡的行為很反感。(圖/楊皓如 IG)

楊皓如表示每當看到這種訊息，都會越來越反感，卻未去細想原因，直到前幾天，對方再度傳訊，才突然醒悟過來，「我好像沒有義務要幫忙吧？」，接著痛批：「知道有求於人，平時也會假面關心、互相交流吧？我欠你的喔？！」，因此決定不再理會對方：「這種人際關係，即使是親戚以後也一樣」，還在空白處寫下斗大4字：「當沒看見。」

楊皓如經常分享有趣生活，成為許多人仿傚指標。（圖/楊皓如 IG）

隨後楊皓如更新另一條限動，表示長越大越發現，「80%的人都自私到不行」，痛批：「只想從對方身上吃抹乾淨，自己這裡連一點好處跟付出都不會給」，種種一切讓她覺得只顧好家裡人就好，但同時又隱隱覺得不對，「何必這樣，這是做人的道理嗎？還是這些人的爸媽都沒教好？！」語氣中透露出滿滿的無奈。