「鐵肺歌后」戴愛玲憑藉高亢又充滿力量的嗓音，唱紅無數經典歌曲，其中代表作〈對的人〉推出20年，至今仍是KTV必點金曲之一，最近戴愛玲巧遇當年MV男主角郭品超，除了上傳兩人的珍貴合照，還感性說了一句：「誰的回憶殺DNA又被喚醒了呢？」，讓粉絲看了都很感動。

戴愛玲25日在IG提到見到郭品超本尊：「雖然他拍紅了我的經典歌曲，但其實我們從來沒有見過面，這是我們20年來第一次見面，而且還是巧遇，謝謝最佳男主角。」從PO出的照片中，可見郭品超身穿白色帽T外搭牛仔外套，戴愛玲則一身黑坐在旁邊，兩人對著鏡頭比YA，看起來心情都很好。

郭品超當年是戴愛玲〈對的人〉MV的男主角。(圖/戴愛玲 IG)

戴愛玲也詢問粉絲們：「誰的回憶殺DNA又被喚醒了呢？」，貼文曝光後，粉絲紛紛回應：「哇嗚！超級難得的組合」、「完全詮釋最熟悉的陌生人耶！」、「居然沒見過面」、「還有少一位的本多RuRu」、「對的人出現，在眼角。」

事實上，郭品超當年跟日本女星本多RuRu出演〈對的人〉MV，台北101大樓前的深情一吻，更是經典場面之一，而郭品超也藉著拍MV知名度大開，隨後接演電影《鬥魚》一炮而紅，成為萬千少女的男神，不過這幾年他將事業重心擺在大陸，鮮少在台灣露面，最近才曝光在台近況，日前赴知名造型師李明川家中作客，身穿白色T恤的他，看起來就像個大學生，帥度依舊不減。