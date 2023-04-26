由線上音樂社群平台StreetVoice街聲所主辦的「一起比YEAH吧！」畢業歌徵選活動，目前正在火熱接受報名中，即日起至5月17日中午12：00為止，只要是高中職或大專院校（研究所）在校學生皆可參加，並邀來獨立樂團「芒果醬」擔任活動大使。

在學時也曾參加過畢業歌創作比賽的「芒果醬」，對於被選為活動大使感到很榮幸，而他們也對有興趣參加活動的學弟妹喊話：「加油！不要害怕！大家怎麼做一定都會比我們好！把握青春！留下青春的回憶。」

芒果醬也曾參加過淡江大學的畢業歌曲徵選，談到當初他們的參賽作品，團員們一致笑說：「千萬不要去搜尋。」，也不願意透露歌名，看來對於當初青澀的作品感到害羞，當時是應屆畢業生的他們表示，創作的靈感來源就是真實地寫下畢業前夕迷惘的心情，鼓勵自己、希望自己可以堅定走自己想走的路，而在他們在校內瘋狂拉票的努力之下，順利成為冠軍。

他們當時獲得拍攝MV的機會，在拍攝MV時專業的導演、攝影及妝髮團隊，都讓他們驚訝不已，「當下真的有覺得自己是明星了」，主唱佐治更在畢業演出舞台上直接砸了一把吉他，一切都成為他們校園生活非常珍貴的回憶。