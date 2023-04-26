大陸即將迎來五一連假，預計會有大批人潮出遊。一名網友在網路上PO出一張照片，可以看到浙江台州一間酒店在五一期間推出「大廳睡沙發」的房型，促銷價格只要99元人民幣（約435元新台幣），消息曝光引起熱議。對此，酒店工作人員也做出回應了。

綜合陸媒報導，一名來自浙江寧波的網友，計畫五一假期去台州旅遊，24日晚間9時許，他在某平台搜尋酒店時，無意間發現有間酒店推出「大廳睡沙發」的房型，從截圖可以看到，該房型原價人民幣189元（約839元新台幣），折扣後價格只要99元人民幣（約435元新台幣），且沙發床寬度有80公分，讓他忍不住驚呼「離大譜」。

對此，該酒店工作人員回應表示，這並不是刻意炒作，酒店網路部確實推出了「大廳睡沙發」的房型，由於是限時限量，目前該房型已經下架；會推出這一房型，是因為五一期間生意太好，酒店內100間房所剩無幾，「已經有一兩個人訂了這個房型，我們已經免費將房間進行了升級，不會真的讓他們睡沙發。」據悉，升級後的房型為1.5公尺大床房，店面價格為239元（約1061元新台幣）。

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