【愛傳媒游毓蘭專欄】行政院正式答復我的總質詢，拒絕警消夜間加班費的訴求。我完全不能接受政府找的藉口！說什麼害怕各類人員要求比照，請問中華民國哪一個政府部門，有像是警察淪為收垃圾部，有翻餿水桶（非洲豬瘟）、發口罩、聞八大行業的味道、發護照、疑似當第二陸軍等亂七八糟，回收各部會的工作，日夜血汗勞動？

我從進入立法院第一次的審預算(110年度)，就要求政府為回應大法官釋字785，不但要瞭解輪班實務，也要解決夜勤深夜勤作息不規律問題；去5月公務員服務法黨團協商，我主張修法方向只要遵循常識，納入勞工都會有的超時、夜間加班費加成，不用再找其他藉口，美國早在近五十年前（1974）公平勞動標準法就做得到；上個月總質詢我再向陳建仁院長訴求警消夜間加班費，更指出警政署108年、111年兩度請求，卻慘遭人總拒絕。

這個月初行政院書面答復我前述總質詢，殘忍地第三度拒絕全國警消。理由永遠是同一個：適用法規不同、人事制度衡平性！但是法規原先這樣設計，有合理嗎？

到底是人遷就法規，還是法規遷就人？釋字785保障健康權，不應該以人為本嗎？已經施行多年的護理人員夜班費制度（按三班制或二班制，每班次計算），111年還往上調漲最高20%，護理師是適用考銓法規（醫事人員人事條例），調漲時人總還不是具函辦理了？還不是做得到？我長期其他主張如警察年金比照國軍、移民撫卹恢復適用警察標準等等主張，也永遠是一句人事制度衡平，政府就否定了！為何警消、執法同仁永遠要遷就印在紙上的法規，而不是政府站在保障健康、尊重人本的角度設計法規？

作者為立委、前警大教授

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