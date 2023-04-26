美國職棒大聯盟紅襪隊台灣好手張育成25日出戰金鶯，打擊時大力揮空導致左手腕受傷，如今傷勢出爐，確定是「鉤狀骨」骨折。張育成進入10天傷兵名單，將於美國時間周四進行手術，預計缺席數周。

總教練柯拉之前對於張育成的傷勢不敢太樂觀，但希望不要是鉤狀骨受傷。紅襪今天賽前公布張育成傷勢，證實就是左手鉤骨骨折（left hamate fracture），列入10天傷兵名單，並從小聯盟3A拉上內外野都能守的巴爾德斯（Emmanuel Valdez）頂替。紅襪未公布預估復原時間。但從坦帕灣光芒當家游擊手佛朗哥（Wander Franco）去年7月打擊時傷到右手鉤骨後接受手術治療，缺陣約2個月才傷癒復出判斷，張育成可能會在傷兵名單待一段時間。

張育成在25日7局上第3打席第3球面對80.3英哩的滑球，大力揮棒落空後，由於左手腕疼痛，提前退場治療。