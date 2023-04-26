台北一名陳姓建商偷吃小三並偷拍性愛片，影片被同時交往的蔡姓小四發現，不料蔡女竟向小三勒索10萬元，威脅要將性愛片交給正宮。面對蔡女恫嚇，小三拒絕付錢，決定控告陳男與蔡女涉犯妨害秘密及恐嚇罪。經雙方協調，陳男及蔡女同意支付60萬元達成和解，北檢依職權處分不起訴。

《ETtoday新聞雲》報導，40多歲的陳男從事建築業，事業小有成就，身邊不乏紅顏知己；2020年間，陳男與小三大談不倫戀，期間還偷偷拍下2人性愛過程作為紀念，但他很快便移情別戀，同時與蔡女交往。蔡女發現性愛片後，為了逼小三退出，偷偷加了對方的LINE好友，向她索討陳男當初餽贈的10萬元。

不僅如此，蔡女還威脅小三，揚言若對方不付錢，就要將性愛片交給陳男妻子，揭發2人的婚外情。面對蔡女要脅，小三不為所動，直接斷了和陳男的不倫戀，並控告2人涉犯妨害秘密、恐嚇等罪。陳男擔心婚外情曝光，急得央求檢警不要將傳票寄到家裡，接著找蔡女與小三協調，最後雙方以60萬元達成和解。

至於蔡女涉嫌恐嚇部分，因相關犯行屬於公訴罪，無法撤告，但北檢考量蔡女犯行未遂，且情節輕微，應無再犯之虞，依職權處分不起訴。

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