國家運動訓練中心（國訓）教練是家暴慣犯！民眾A女向本刊爆料，自己去年和在國訓服務的黃姓教練相識相戀，但黃男檯面上是耐心的好教練，私底下卻嗜賭成癮、以賭博還債，卻越欠越多，且曾多次對A女暴力相向，甚至在車上逼迫她脫光衣服，防止她跳車逃跑，A女已對黃男聲請家暴令，並提出傷害等多項告訴。

A女指出，她去年因緣際會下認識黃姓教練（約30歲），雙方確定關係後才得知黃男不僅是國訓中心的教練，還在北部地區經營一間小有名氣、針對幼兒與成人皆有不同體育課程的店面。2人在一起後，她也在該店擔任工作人員，協助日常行政業務處理。

成為男女朋友後，A女和黃姓教練同居，不過詭異的是，黃男的家中除了她之外還有一名同樣在黃男店內擔任員工的B女，對此黃男僅解釋是擔心B女獨自一人北上打拼，希望能減輕B女負擔的同時，也以企業老闆的身分照顧員工，才會讓B女住進家中。

A女指出，由於幾人一直維持著奇妙的平衡，共處的機會不多，若被她撞見黃男和B女友較為親暱的舉動時，黃男也會解釋2人並無關係，要她「不要想太多」，直到一次與B女聊開，才發現黃男竟瞞著2人同時交往。

她除了發現黃男劈腿，也得知黃男平日嗜賭成性，每天早上結束教學晚上便前往私人場所賭博，主要以百家樂和德州撲克為主，甚至自己下場開桌當場主「以賭博還債」，但卻贏少輸多，黃男因此欠下不少債務，讓她下定決心要與黃男分手。

孰料，黃男最後一次開著特斯拉載她前往上班途中時詢問A女「我們是不是不要再見面會比較好」，A女淡淡表示「嗯」之後，黃男竟在高速行駛的國道上情緒暴走，開啟自動駕駛後，掐住A女的脖頸、撕咬她的左手前臂，再瘋狂毆打自己，不斷狂吼「你不是要逼死我嗎、你們都要逼死我、我們一起去死」等語。

好不容易等到黃男的情緒稍稍平復，黃男又不斷向A女表示，自己因為債務關係，一天至少需要賺到1萬元，因為若不還錢，就會有人來找他麻煩，之後更威脅A女要先把她掐死後，再去殺了另一名同居女友，隨後自殺，讓A女當場嚇得不敢動彈。

A女指控，黃姓教練被她發現劈腿，竟情緒失控在國道上對她掐脖、自殘，還將手指插進她的喉嚨裡害她一度窒息。（圖／翻攝畫面）

不料黃男下了高速公路後再次情緒失控，同樣在開啟自動駕駛後，跨坐在副駕駛座上，伸手怒插進A女的喉嚨，只為了試圖阻止A女「尖叫」，讓A女驚慌到想跳車求生，整條腿都已經伸出半截在車窗外，卻被黃男強行拽回，A女則被黃男的手插到近乎窒息，還曾一度昏迷、吐血。

黃男為了避免A女再次逃跑，喝令A女脫光全身的衣物，再將人強行載往其住處，要求A女在未穿衣服的情況下車，以此限制其自由。直到A女家人察覺有異，要求A女一定要出現在派出所後，黃男才悻悻然放A女離開，卻仍不斷恫嚇A女，面對警方提問時知道要怎麼說吧。

經歷這一切後，A女原先不敢向警方吐露實情，深怕一個不慎黃男就會去自殺，所幸後來在朋友的陪伴下鼓起勇氣，對黃男聲請保護令獲准，並提出傷害、妨害人身自由等相關告訴，而A女心中已留下強烈陰影，至今只要在路上看到白色特斯拉駛過，仍會不由自主地感到害怕。

面對暴怒的黃男，A女嚇得不斷尖叫，甚至將腳伸出車窗，試圖跳車，卻遭黃男插喉、狠扯頭髮強行拽回。（圖／翻攝畫面）

黃姓教練坦承確實有和前女友吵過架，且是因為擔心女友跳車，才會在第一時間抓住她，而不慎讓她受傷，過程中有不少誤會，不過現階段一切仍在法院審理中，相關細節仍屬「偵查不公開」內容，但他可以肯定兩人之間只是情侶吵架而「非家暴」，他表示，希望一切交由司法審判，而不應交由輿論評斷。

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