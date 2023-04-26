一名國家運動訓練中心黃姓教練被指控嗜賭且家暴女友，受害女子A女除已聲請家暴令並提告外，並向本刊控訴黃男是運用PUA（渣男心理操控術）搭訕技巧來操縱她的心理，才讓她陷於恐懼，一度不敢反抗、提告。專家則建議A女應讓公權力介入保護其人身安全，並尋求親友及專業人員的協助，以避免身心再受創傷。

A女指控黃姓教練去年利用PUA技巧向她搭訕，並一步步將她引入情感的陷阱，以致對黃男任何不合理的言行均不敢反抗，但她發現黃男劈腿且嗜賭後決定分手，卻遭黃男在高速行駛中的特斯拉車上施暴，還被掐脖、咬手、手插喉嚨致吐血昏迷，甚至被逼迫脫光衣服、限制行動自由，留下大片的心理陰影。

黃姓教練被控行駛在國道上時情緒失控，竟按下自動駕駛後跨坐在副駕駛座，對女友掐脖、插喉。（圖／示意圖，非當事人，123RF）

本刊調查，PUA搭訕技巧全名「PickUp Artist」，本是一種針對社交能力技巧較差的男性，藉搭訕接近女性的技巧，但後續卻演變成一種透過心理學操控兩性關係，最終達到發生性關係的目的手法，或透過羞辱、貶低女性的自尊，將對方緊緊握在股掌之間，讓女性以自己為天。

楊聰才身心診所院長楊聰財醫師表示，上述案件已達家庭暴力程度，且是典型的PUA情緒操控術。至於PUA的判斷重點包括一，當事人覺得被追求者控制；二，對方不斷狂發訊息、打電話等；第三，對方經常使用挑逗、誘惑心理戰術，試圖迅速發生性關係；第四，對方有不當的肢體碰觸，或故意與其他女生曖昧。若對方出現上述狀況，都應加以注意去尋求信任的人的協助。

楊聰財指出，要想將自己抽離出PUA的惡性迴圈，首先就必須要先「認知自我」，尋求健康自然的方法，而非單相思式的接受命令，學習接受良好的禮儀互動，同時尋求專業人員的支持，並建立自我價值感，別將一門心思都放在異性身上，讓他牽著鼻子走，「談戀愛前最重要的是自己尊重自己」。

楊聰財歸類出「社交焦慮者、低自尊者和控制欲強者」等3類型人比較容易採用PUA技巧與異性互動，但兩性互動最終仍須建立在健康的關係上，雙方彼此尊重、坦誠溝通，建立共同嗜好，佐以健康的性關係，以達到互相成長的目的，絕不是只有單方面無條件的付出或接受。

黃姓教練坦承確實有和A女吵過架，且是因為擔心女友跳車，才會在第一時間抓住她，而不慎讓她受傷，過程中有不少誤會，不過現階段一切仍在法院審理中，相關細節仍屬「偵查不公開」內容，但他可以肯定兩人之間只是情侶吵架而「非家暴」，他表示，希望一切交由司法審判，而不應交由輿論評斷。

A女一度不敢報案，所幸在朋友的陪伴下走出陰霾，鼓起勇氣對黃男聲請保護令並提告。（圖／翻攝畫面）

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