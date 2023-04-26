台灣面臨少子化和高齡化的嚴峻挑戰，亟需照顧人力，立委發現，日、韓、星、港也都面臨新生兒與老年照顧的人力需求，但他們大量援用外籍幫傭看護補足缺口，台灣卻是把關門檻格外嚴苛，一般人很難符合條件；反觀在台高薪的外國人，只要公司或個人年收金額達標，即可輕易申請到外籍幫傭，「獨厚外國人、歧視本國人」的作法，令國人情何以堪。

立委吳怡玎痛批，勞動部「外國人從事就業服務法第46條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」第13條規定，在台外國企業高階主管，年薪達台幣300萬以上，不用其它條件即可聘請外籍幫傭。但國人若想請外籍幫傭，需家中有3名以上年齡6歲以下子女，或4名以上年齡12歲以下子女、其中還有2名是年齡6歲以下才能申請。若家中的小孩老人是6歲以下或75歲以上，就需拼「計點」累積至16點才能申請，因此，家中的被照顧者若是7歲到75歲間，請外傭「想都別想」。

「我去年底剛生小孩還未滿1歲，因到新公司不久，育嬰假只敢請半年，同住母親已80幾歲，雖能協助看小孩，但她記性差，希望請外勞照護老人及新生兒，但依規定，新生兒只能計7.5點，83歲老人計6點，相加後不到16點，申請案被拒絕。」江小姐告訴本刊，如此一來，她只能請本國的看護幫傭，但本地人的月薪從6萬元起跳，足足比外勞至少高出3萬多元，她月薪近5萬元，哪有能力請得起，現在她每天壓力超大，有點後悔（生小孩），更認真評估是否辭職回家顧親人。

國人聘請外勞看護的條件限制堪稱亞洲最嚴，照顧長期臥床老人是許多病患家屬的沉重負擔，甚至傳出不肖仲介，鎖定有看護急需的家屬推銷非法外勞，不僅剝削移工，也讓雇主冒著面臨法律風險。（圖／新北市勞工局提供）

政府對國人雇用外勞嚴格設限，原為保障本國勞工，但在台灣的低薪環境下，根本不切實際；反倒是高薪的外籍人士，能力足可請本地幫傭，卻可在不設限下輕鬆使用較便宜的外勞，並不公平。

事實上，雇主聘用外勞本就要繳交就業安定費，以促進國人就業，目前本國雇主請外籍幫傭每月就安費5000元、看護2000元、外國雇主請外籍幫傭為1萬元，但近年勞動部就業安定基金支出持續擴增，青年失業率反而居高不下，顯然在運用上有問題。

民進黨立委楊曜日前就痛責勞動部補助高雄市政府活動經費不公，讓勞動部長許銘春尷尬不堪，事後高雄政府也主動撤回爭取補助，國民黨黨團隨即要求就安基金委員會日後會議紀錄，都要有逐字稿、錄音檔以利監督。

主計總處統計，2022年全體受僱員工經常性薪資平均4萬4417元，剔除物價因素後，實質經常性薪資更年減0.15%，對多數雙薪家庭而言，月花6萬以上請本國看護已成天方夜譚。若家中真有老小需照顧，常夫妻中一人請辭回家照護，若夫妻二人家中同時都有老幼需看護，壓力更是空前，社會新鮮人看在眼裡，誰還敢結婚生子女？

亞洲不少國家都面臨少子化挑戰，伴隨而來就是高齡化社會照護危機，有學者建議應研議「開放外勞移民」的可能，避免少子化下各種社會後遺症接踵爆發。圖為外勞在桃園機場準備入境（圖／報系資料照）

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