在台外國人申請外籍幫傭遠比本國人單純又寬鬆，立委批評有獨厚外國人、歧視低薪國人之嫌，提案大幅調高在台外國人繳交就業安定基金額度，並要求勞委會鬆綁國人申請外籍勞工資格。學者更進一步建議把外勞納入長照體系，甚至有條件開放外勞移民。

長期研究勞動力的台大國發所副教授辛炳隆說，少子化是亞洲各國共同面對的難題，台灣的出生率已在世界墊底，更應積極滾動檢討少子化後衍生相關後遺症，否則勢必延伸更嚴重社會問題。他分析說，嚴格限制外勞聘僱，緣起十幾年前政府擔憂外勞減少本國就業機會，但眼前現實是，願從事長期照護幫傭的本勞供給不符需求，顯然已難應對少子化、高齡化社會。適度鬆綁外勞申請，將外勞引流到長照人力體系，鼓勵外勞「外展化」（提供雇主部分工時服務），甚至有條件開放移民，多管齊下才有利國民兼顧家人照顧與自我實現。

一名資深勞政官員私下警告，東南亞經濟起飛，亞洲少子化國家星、港、日、韓目前正與台灣「搶外勞」，不惜祭出「有條件」吸納移民策略，以達到拼經濟、解決少子化的政策目標，其實台灣能用外勞「補足」本勞不足時機正日益減少。然而綠營高層及衛福部以「台灣已有長照制度」為由，不願大幅鬆綁外勞看護幫傭，擔心衝擊已培訓長照人力，但弔詭的是「長照」推動十幾年下來，結果卻是部份小家庭成員被迫請辭回家顧親人，結果演變成「照顧殺人」頻傳，年輕人眼見父母兼顧上下兩代累翻，更不敢結婚或晚婚（盼存錢），不是不生育就是晚生，家庭照顧人力缺口儼然成「少子化幫兇」，且一直無解。

去年5月，屏東出現「照顧殺人」不幸事件，54歲許姓男子因照顧癱瘓的79歲母親20多年，因為壓力過大，在將母親從2樓推下後，自己也隨即跳樓輕生。（圖／報系資料照）

針對父母要兼顧養育小孩、雙親，工作和家庭兩頭燒，吳怡玎點滴在心，因她就是兩小孩的媽媽，小的才剛滿週歲。她發現旅居星、港的友人都至少有兩、三位小孩，她們卻能兼顧工作與家庭，後來才知道星、港早已鬆綁外勞聘僱，友人都請外勞分攤照護家人與家務壓力。

吳怡玎要求勞委會參考星、港等亞洲國家聘僱外籍看護幫傭規定，鬆綁國人申請外勞資格，要求大幅調高在台外國人繳交就安基金3.5萬元，該提案已驚動在台美僑、歐僑團體關切，勞動部因此低調探詢吳怡玎，能否用「微調」國人聘外勞看護幫傭「積點」規定，交換勿調高在台外國人就業安定費，遭吳怡玎以「為德不卒」拒絕。

本刊調查，香港規定，香港居民只要持有不少于每月港幣15000元(約台幣58547元）家庭入息（家庭收入）或金額相同資產，證明有足夠財力在兩年的外勞聘用期中支應外勞薪資，同時提供外勞合理、私隱住宿、免費膳食(每月至少港幣1196、約台幣4668元）、外勞來回本國機票、保險（類似勞保）、醫療保險（類似健保）即可聘外勞。新加坡規定更鬆，需提供膳食住宿，雇主要繳勞工稅（類似就業安定費），外勞薪資可由外勞雇主合議。

台大國發所副教授辛炳隆認為，亞洲各國近年都在與台灣「搶外勞」，也讓外勞從昔日的買方市場轉為賣方市場，台灣應採滾動式檢討外勞政策，善用外勞加入本國勞動體系，減輕國人的照護壓力。（圖／翻攝自全國產業總工會臉書）

吳怡玎分析，香港外傭月薪平均約港幣4730元（台幣18462元）、新加坡扣除膳食、保險、住宿成本，平均約為550元新加坡幣（約為台幣12622元），臺、港、星外勞薪資相差不大（台灣台幣2.1萬元），但港星外勞逃跑事件沒台灣多，推測可能與市場機制充分發揮有關。只是台灣平均月薪遠低於港、星（港約79000元台幣、星約15萬元台幣，台灣57179元含年終），港星物價雖高、台灣近年卻也急起直追，國人申請外勞比港、星更嚴並不合理。

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