林采緹2020年3月與前夫胡睿兒離婚，日前她出席活動時坦言恢單這3年來陸續都有約會對象，不過她都保持且看且走的心態，不會像過去「戀愛腦」一頭栽進愛情裡，甚至透露自己還投資東山鴨頭等餐飲事業，似乎成了麵包重於愛情的理性女子；不過時報周刊CTWANT卻直擊她其實早就有穩交對象，而且對方正是經營東山鴨頭的帥哥老闆晨泓軍，兩人深夜共處一室，日前還一同前往澳門旅遊，社群上也有許多見證他們愛情的痕跡，看來她仍是個沉浸在愛河的戀愛女子。

兩人抵達機場，晨泓軍很自然地將手撫上林采緹的背。（圖／本刊攝影組）

打扮性感的林采緹與晨泓軍將出境前往澳門旅遊。（圖／本刊攝影組）

4月15日早上不到八點，林采緹和一個男生走出家門，男生拉著一個黃色行李箱，他自己則是輕裝上路，藍色小可愛加上牛仔外套，露出性感的腰部曲線，相當吸睛。司機協助將行李放到前來接送的轎車，兩人坐進後座，一路直奔桃園國際機場第一航廈。

本月13日林采緹下午牽著愛犬出門。（圖／本刊攝影組）

8點36分，下車後，男生右手拉著行李，左手輕輕搭載女生背部，林采緹看起來很習慣對方的動作，不難看出兩人應該不是一般朋友關係。隨後，小倆口前往星宇航空十點四十飛往澳門的櫃台辦理報到手續，接著在ATM領了錢，再到銀行櫃檯買了外幣，男生輕輕抓著林采緹的手臂前往通關。

在忙完了幾個行程後，林采緹牽著狗前往一家東山鴨頭店找晨泓軍。（圖／本刊攝影組）

聊了好一會之後林采緹帶著狗狗要回家，但不知道是東山鴨頭太香，還是太喜歡晨泓軍，狗狗頻頻回頭不肯離開。（圖／本刊攝影組）

時間往前推到4月13日下午2點多，林采緹頭戴黃色帽子、揹著黃色Prada側背包，獨自帶著陪伴她十年的愛犬拉拉出門，忙完一天行程後，晚間8點前往住處附近巷內一家連鎖的東山鴨頭，這家店應該就是林采緹在媒體訪問時談到投資的項目，而據悉店內的老闆，正是她的新歡。

沒客人的時候，男方走到店外陪她聊天，而林采緹的愛犬拉拉，像見到熟人似的立起身子抱著對方的腿。兩人一狗聊了約二十分鐘，林采緹便牽著狗離去，有趣的是，拉拉邊走邊回頭，心思似乎還在男方身上，一度在大馬路上賴著不走，眼看馬上就要紅燈了，林采緹只好抱起狗狗過馬路。

帶著狗的林采緹與收工後的晨泓軍返回同一個住處。（圖／本刊攝影組）

回家前林采緹先到附近的超商買了冰淇淋，八點半左右，回到住處。繼續工作的男方，直到深夜11點半，才收拾好店內物品，拿著一袋垃圾離開。先到超商，看似把當天營業所得存入提款機中，接著走往林采緹住處的社區，手持感應卡開門進入就沒再離開。

隔天傍晚素顏戴眼鏡未打扮的林采緹又牽著狗出門。（圖／本刊攝影組）

晨泓軍雖然忙著招呼客人，但也沒忽略在一旁的林采緹。（圖／本刊攝影組）

隔天14日下午近5點半，穿著輕便家居的林采緹踩著拖鞋，帶愛犬拉拉又到了民生社區的愛犬旅社，接著回去東山鴨頭攤位和男方講了幾句後，到附近的自助洗衣店處理了送洗的衣服，並在椅子上滑手機打發時間。沒多久，在附近買了兩杯茶飲便到攤位上陪伴男方。當沒客人上門時，小倆口一起坐在店內聊天，男生偶爾會勾著她的脖子，擁入懷中，小倆口邊聊邊研究著手機裡的內容，不知道是不是在討論隔天要出國的行程。

林采緹進入店內，晨泓軍摟著林采緹，兩人看起來感情很好。（圖／本刊攝影組）

客人不多時，男生邊製作客人的餐點，林采緹則坐著看手機。但當來客量多時，則會走到店外站著，乍看也像是等餐的客人一般。雖然她當天戴著眼鏡和口罩，幾乎是素顏，穿著也相當輕鬆隨興，但依舊不難辨識。晚間近10點，林采緹離開攤位，獨自先返回住處。而男生則同樣繼續處理店內生意，一整個晚上人潮來來去去，他們的生意算是相當熱絡，收益應該相當不錯。甚至，已經過了打烊時間，依舊有不少客人前來消費，一直奮戰到深夜一點才收工。

晚上十點多林采緹準備離開，彎腰時一雙美腿非常吸睛。（圖／本刊攝影組）

除了東山鴨頭之外，男方在附近還有另一家餐飲店，收拾好東山鴨頭的攤位後，獨自前往早早已經休息的該店，拿著手機拍下店內的花籃，接著像是盤點當天的帳目。直到1點半左右，拉下鐵門在門口抽了根菸休息一下，然後到自助洗衣店收拾衣服，回家路上在超商買了三罐啤酒才返回林采緹的住處。

當晚兩人又返回同一住處，看來應該是處於同居關係。（圖／本刊攝影組）

林采緹日前分享可愛蹓狗照，但內文卻隱約透露出想婚的心情。（圖／取自林采緹IG）

至於小倆口的感情進展， 3月22日林采緹曾PO出帶著愛犬散步的貼文，提到拉拉陪伴她十年，經歷出道、戀愛、懷孕、結婚、生小孩、離婚，文末一句「難道還會經歷到我再婚嗎？?！」不知是否在暗示著她與該名年輕男子，已經進展到了談婚論嫁的階段。而據查這位帥哥老闆名為晨泓軍，過去曾是模特兒，雖然已淡出演藝娛樂圈投入餐飲業，但仍有不少業配拍宣傳照的機會，與林采緹的演藝事業仍稱得上有關連。

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