林采緹月初出席活動時透露自己還投資東山鴨頭等餐飲事業，但據本刊觀察發現，她投資的東山鴨頭商家經營者，也是她交往的對象，情侶檔聯手投資副業，一起為未來努力，看起來似乎是件很美好的事。

納豆去年1月因腦出血緊急送醫開刀，經治療後於5月出院返家繼續休養，近來則陸續公開露臉，復出自己主持的《同學來了》，但由於收入大減，休息的這段時間，女友依依除了一肩扛起經濟重責到處上通告、也努力經營電商，情侶檔還聯手自創品牌「依豆屋」賣起水餃，並進軍超商上架。而兩人經營的「依級選物／豆你開心」也持續推出團購商品，與網友粉絲分享生活上的各種好物。

陳零九過去與交往十年的女友呼呼投資不少副業，包括服飾、餐飲等，兩人共砸下400萬元一起投資手搖飲副業，情侶檔有錢一起賺，頗有生意頭腦；未料今年2月他們忽然宣布分手，還退出手搖飲品牌，不過陳零九表示其他共同經營的品牌都還是繼續走下去，不受兩人關係生變影響。

張惠妹（阿妹）跟男友Sam共同經營酒吧A Light多年，雖然看不到天后在店內忙進忙出，但Sam經常在菜色中透露出阿妹的喜好，例如去年他每天會提早2小時手作咖哩，菜色大受顧客好評，他也曾公開為女友特製的「密特版咖哩便當」，肉塊配菜皆料好實在，整盒滿滿溢出對女友的心意，其他菜色包括麻辣燙、拉麵、東坡肉，相信應該也都是通過天后的鑑定，饕客才有機會吃到。

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