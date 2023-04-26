53歲宋少卿2006年娶回小10歲老婆譚曉詩，婚後卻4度被媒體抓包與其他女性互動親密，但他一概否認出軌，強調「有牽手關係，但絕無肉體關係！」2年多前，宋少卿上節目受訪因家中長輩接連過世，意外與老婆關係好轉，今年一月他出席活動時提到酒駕後老婆曾震怒，表示兩人關係依舊；怎料，時報周刊CTWANT直擊一名短髮熟女獨自進入宋少卿位於台北南港家中，女方不只可以自由出入宋少卿住處，還陪他看牙醫、吃飯、聚餐，2人更曾公然在街頭上演「熊抱」戲碼，令人十分好奇宋少卿的婚姻狀態！

本月18日下午，一名短髮熟女獨自進入宋少卿家中。（圖／本刊攝影組）

半小時後兩人一起從宋家外出。（圖／本刊攝影組）

4月18日下午4點36分，一名短髮熟女獨自走進宋少卿位於南港的住處。約莫半個小時後，宋少卿與短髮女一起出門，搭乘公車前往台北市中山區，下車後，2人走了一小段路，途中宋少卿手搭在對方肩上，之後又自然地將手上的長袖上衣掛在女方的包包上，2人關係看來頗親密，不知女方分身分為何。

兩人走在路上，宋少卿不時會很自然地將手搭在女子肩上。（圖／本刊攝影組）

從女子外型明顯看得出並非宋少卿的老婆譚曉詩。（圖／本刊攝影組）

6點7分，2人走進一家牙醫診所，短暫停留約10來分鐘便離開，從宋少卿臉書發文得知，短髮女應是陪同他植牙回診。隨後兩人在路上買了2杯茶飲，再到附近一家老字號餐廳用餐。2人坐定後，由女子負責點餐，宋少卿則忙著滑他的手機。等餐期間，2人有說有笑，此時女方拿下口罩露出廬山真面目，比對過往宋少卿夫妻倆上節目，以及其他網路上可找到的為數不多的照片，此人明顯不是宋少卿的妻子譚曉詩。

宋少卿非常順手將自己的外套掛到熟女的包包上。（圖／本刊攝影組）

女子陪宋少卿去牙醫複診，結束離開時宋少卿又很隨意地伸手去抓短髮女的脖子。（圖／本刊攝影組）

席間，他們邊吃邊聊，不知道宋少卿使出什麼撩妹技巧，短髮女嘴角藏不住笑意，2人一路吃到晚間七點二十二分，飽餐後由宋少卿埋單，接著他們一起散步到公車站搭車，約莫1個小時後回到南港。下車後，他們先到附近的超商一趟，接著才走回宋少卿住處，直到過半夜，仍不見女子離開。

宋少卿與女子進行晚餐約會，有說有笑氣氛十分愉快。（圖／本刊攝影組）

吃飽喝足後，兩人手上還拎著疑似是宵夜的食物及飲料。（圖／本刊攝影組）

事實上，宋少卿與譚曉詩結婚17年，多次被拍到與其他女性過從甚密，2020年，宋少卿被目擊與一群男女到KTV夜唱，結束後他與2位女性坐上計程車，坐在副駕的宋少卿，被其中一名女子雙手越過椅子，從後方環扣他的脖子、玩起背後環抱，下車後3人相互扶持走進宋少卿住處，但他以對方是學生堅稱沒有偷吃。

兩人一起搭乘公車。。（圖／本刊攝影組）

宋少卿與熟女一同返回宋家，但期間完全不見正宮身影。（圖／本刊攝影組）

雖然宋少卿鮮少在外提及老婆，也坦承夫妻倆曾分居一段時間，他3年前被偷拍後，曾在節目自承自己是首次接觸婚姻，結婚只想到開心，想保有個人空間能天天出去玩，不懂得太太要什麼，他更自嘲帶壞譚曉詩，讓原本不愛喝酒的老婆練就能喝兩瓶紅酒的海量，直到他與譚曉詩因接連失去至親，需要攜手面對離別議題，才緩解夫妻間的緊張關係。

關於宋少卿與短髮女子的關係、婚姻狀態，本刊記者致電宋少卿手機忙線中，前助理代為詢問則回覆「先不回應」。

當天宋少卿也發了看牙醫文，身上的服裝正是本刊捕捉到的同一套。（圖／取自宋少卿臉書）

宋少卿剛與譚曉詩結婚那幾年還會發夫妻合照，近年來則都看不到老婆出現在他社群上。（圖／取自宋少卿臉書）

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