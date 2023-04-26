美國職棒大聯盟紅襪隊台灣好手張育成左手腕傷勢出爐，證實是教頭最不希望發生、有棒球員腕部傷害的第1名之稱的「鉤狀骨」骨折。張育成進入10天傷兵名單，將進行手術，預計缺席數周跑不了。

張育成自從升格「二寶爸」後不只棒子火熱，守備上也多次展現高難度美技，屢屢登上大聯盟官網，一掃開季低迷之際，卻發生受傷的憾事。根據中國時報，針對張育成的傷勢，台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授指出，棒球員腕部傷害的第1名是鉤狀骨傷害，且受傷時疼痛異常。鉤狀骨隔絕正中神經和屈小指肌腱，也是韌帶的附著點，可能因為被直接碰撞而受傷，但更多是累積的慢性傷害造成微小骨折，再受到一點點力量就真的完全斷裂。

葉文凌指出，鉤狀骨骨折保守治療通常無效，必須開刀，若只是移除小骨頭，1個月可恢復，若是內固定骨折則將免戰半年以上。

紅襪教頭柯拉則表示，隨著不停揮棒，鉤狀骨受傷常出現在棒球運動員身上，通常會使選手缺席4到6周。