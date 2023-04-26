台灣經緯航太科技24日與法國無人機大廠Cavok-UAS簽約，為台法首次無人機攜手研製，開啟兩國無人機產業合作歷史新頁。雙方向中央社表示，將打造國際團隊，夥伴關係無時間上限。

台灣無人機廠商經緯航太科技（GEOSAT）與法國無人機Cavok-UAS公司24日於駐法代表處正式簽署合約，共同合作發展具備垂直起降能力的長滯空無人機，為台法無人機首次深度的工業結合，也讓台灣無人機供應鏈更快對接至國際市場。

見證簽約儀式的台灣駐法代表吳志中於致詞中表示，隨著台海局勢升溫、中共威脅漸增，台灣議題在法國延燒。法國政府支持台海穩定和平立場不變，各界一致聲援台灣的民主自由，台灣的主權現況應被尊重。

吳志中說，戰略科技與產業逐漸形成民主供應鏈，台灣經緯航太與法國Cavok-UAS簽署雙邊合作，展現台法無人機產業已跨出緊密合作的腳步。

本次由經緯航太與Cavok聯合發展的軍民兩用長滯空無人機代號為CK50-T，適用於強化陸上與海上情蒐、監視、偵察所需。

除具備長航時與自動垂直起降能力共通性載台的技術亮點外，CK50-T更將會百分之百去除紅色供應鏈，以符合當前全球自由民主國家在發展無人機戰略產業上的一致共識。

Cavok航太集團長期深耕無人機技術，既有產品已獲得嚴格的歐盟飛安委員會（EASA）認證。Cavok旗下有4家公司，其中Cavok-UAS負責Cavok各類無人機產品的系統整合、製造組裝與國內外商務市場推動。

Cavok-UAS執行長巴洛狄（Fabrice Parodi）告訴中央社，簽約是深度合作的第一步，希望很快能在台灣推展生產線、研製無人機。「經緯有多年數據分析與處理的專業技術，有助於拓展市場。因此雙方的合作不僅限於機器製造，也聚焦應用發展」。

巴洛狄看見亞洲地區對無人機需求的潛力，希望透過和經緯航太的合作，插旗台灣，放眼亞太，「今天開啟的這份夥伴關係將沒有時間的限制」。

提及民主同盟供應鏈，巴洛狄表示，依照歐盟規範，無人機公司不得向遭禁運的國家進行進出口，「因此希望和不會帶來相關問題，且遵守國際法的國家攜手。在可發展的眾多國家中，我們避免和與全球進步政策相違的國家合作」。

經緯航太董事長羅正方指出，CK50-T研製過程將採台法同步工程合作：一號機將於法國組裝生產，由Cavok-UAS主導系統整合，經緯團隊赴法協作，把台灣製的核心次系統帶來法國，配合Cavok-UAS共同取得認證後，進而把台灣廠商帶進全球市場。

同時間二號機將由經緯主導，在台進行系統整合與組裝生產，Cavok-UAS也將派團隊來台，帶來航電、生產模具等，期待把需求拉至台灣量產。

羅正方向記者分析台灣無人機發展優勢時指出，相較中國重量不重質的快速複製，台灣優勢在於受信賴的品質與系統整合，尤其來自於對於智財權的尊重與跨產業的群聚效應。

另外，台灣晶片和軟體工程在內的優秀工業也是台灣完勝成本較東南亞低的一大原因。無人機不是簡單工業製造，須整合精密技術。「若能以國際對接，將更能發揮所長，並能協助自身增加國防韌性，佈局全球」。

作為台灣無人機國家隊隊長，羅正方告訴中央社，最重要是打造非紅供應鏈，經緯也將善用台灣供應商，整合本地優勢基礎。

無人機過去特點是小量多變，但烏克蘭戰爭後，國際需求量大增，亟需可被各國信賴的生產中心。

法方也想要嘗試以台灣零件做技術轉化，確保歐盟認證規格並開拓亞洲市場。羅正方說，「他們也不希望受制於紅色供應鏈，很多國家都期待能以台灣取代深圳，因此一拍即合」。

他強調，台灣過去主要為法國廠商的零件供應商，或是購買法國的全系統，這次台法合作「融合兩邊技術團隊截長補短，共同組成國際聯軍打造無人機，非常難得」。

無人機國家隊以具體行動呼應國家政策，羅正方告訴記者：「無人機發展更新速度之快，短時間要做的事情非常多，任何單一公司的研發團隊都不見得足夠。與其關起門來自己做，倒不如找國際友人一起，讓一加一大於二。」（編輯：陳政一）1120426