大聯盟唯一台將張育成不幸在25日比賽時揮棒受傷，左手鉤骨骨折，開刀後可能缺陣6個星期。儘管張育成帳面上僅有1成多打擊率，這對紅襪卻是個沉重打擊，因為紅襪的中路守備，包括中外野、二壘、游擊都相當空虛，這也是有能力扛起二壘與游擊重擔的張育成在近期獲得重用的原因。

紅襪球迷依據進階數據fWAR（勝場貢獻）來看，紅襪游擊位置在全聯盟30支球隊排名第23（+0.1），二壘位置更是低至全聯盟第26（-0.3），可以看出紅襪多麼欠缺這兩個位置的人才。紅襪先前培養出明星游擊手波格茲（Xander Bogaerts），波格茲守備能力普通，主要是他棒子非常強，紅襪最後欠缺誠意的續約價碼讓他投向教士隊的懷抱。

去年9月紅襪從光芒接收張育成，就是為了波格茲離隊預做的布局，從防守表現來看（包含數據與目測），張育成明顯都優於波格茲。只要張育成調整好打擊狀態，他可以成為值得依靠的游擊手。他的WAR（勝場貢獻）已經藉由出色的守備打平，先前的競爭者阿洛尤（Christian Arroyo）則是負數。

二游守備是紅襪的軟肋，張育成受傷對雙方都是不幸的消息，張育成好不容易逐漸站穩先發位置，紅襪也好不容易讓游擊位置安定下來，這下子又要讓總教練柯拉（Alex Cora）傷腦筋了。